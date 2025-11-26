ETV Bharat / entertainment

252 କୋଟିର ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା; ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା, ଓରିକୁ ସମନ

୨୫୨ କୋଟିର ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କପୁର । ମୁମ୍ୱାଇ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ।

SIDDHANTH IN DRUG CASE
SIDDHANTH IN DRUG CASE (photo: ANI/FILE ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 26, 2025 at 11:03 AM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଣ୍ଟି-ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ସେଲ୍ (ANC) ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ୨୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏମଡି ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିବା ନେଇ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କପୁର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ମୁମ୍ୱାଇ ପୋଲିସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କପୁରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ (ନଭେମ୍ୱର 25)ରେ ଘାଟକୋପରର ଆଣ୍ଟି-ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ସେଲ୍ ୟୁନିଟରେ ହାଜର ହୋଇ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ସମନ କରିଥିଲା । ଏହି କ୍ରମରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କପୁର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ANC ୟୁନିଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଓରିକୁ ବି ସମନ କରାଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓରହାନ ଆୱାତ୍ରାମଣି, ଯିଏକି ଓରି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୨୬, ବୁଧବାର ଦିନ ANC ଘାଟକୋପର ୟୁନିଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ।

କ'ଣ ମାମଲା ?

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ସହରର ଏକ ପାର୍ଟିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କପୁରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ବାସ୍ତବରେ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ କଟରା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କଟରାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଏଫଆଇଆରରେ ଓରି ମଧ୍ୟ ନାମିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ । ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, "କଟରା ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଦ୍ୟପାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ବିଚାର କରି କଟରା ପୋଲିସ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ଓରହାନ ଅବତ୍ରାମଣି (ORRY), ଦର୍ଶନ ସିଂ, ପାର୍ଥ ରୈନା, ରିତିକ ସିଂହ, ରାଶି ଦତ୍ତା, ରକ୍ଷିତା ଭୋଗଲ, ଶାଗୁଣ କୋହଲି ଏବଂ ଆନାସ୍ତାସିଲା ଆର୍ଜାମାସ୍କିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ କଟେଜ୍ ସୁଟ୍ ଭିତରେ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ।"

ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, "ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଏସଏସପି ରିଆସି ପରମବୀର ସିଂହ (ଜେକେପିଏସ) ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଏପରି କୌଣସି ଡ୍ରଗ୍ସ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନକୁ ସହ୍ୟ ନକରିବାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା ।'' ଦେଶର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଏବଂ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏସପି କଟରା, ଡିୱାଇଏସପି କଟରା ଏବଂ ଏସଏଚ୍ଓ କଟରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା: ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଭାଇ

କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନିଶା ସେବନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମେତ ଅଟକ ଥିବା ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : November 26, 2025 at 11:08 AM IST

TAGGED:

SHRADDHA KAPOORS BROTHER SIDDHANTH
DRUG CASE
ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା
ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
SIDDHANTH IN DRUG CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.