252 କୋଟିର ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା; ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା, ଓରିକୁ ସମନ
୨୫୨ କୋଟିର ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କପୁର । ମୁମ୍ୱାଇ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଣ୍ଟି-ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ସେଲ୍ (ANC) ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ୨୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏମଡି ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିବା ନେଇ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କପୁର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ମୁମ୍ୱାଇ ପୋଲିସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କପୁରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ (ନଭେମ୍ୱର 25)ରେ ଘାଟକୋପରର ଆଣ୍ଟି-ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ସେଲ୍ ୟୁନିଟରେ ହାଜର ହୋଇ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ସମନ କରିଥିଲା । ଏହି କ୍ରମରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କପୁର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ANC ୟୁନିଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଓରିକୁ ବି ସମନ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓରହାନ ଆୱାତ୍ରାମଣି, ଯିଏକି ଓରି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୨୬, ବୁଧବାର ଦିନ ANC ଘାଟକୋପର ୟୁନିଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ।
କ'ଣ ମାମଲା ?
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ସହରର ଏକ ପାର୍ଟିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କପୁରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ବାସ୍ତବରେ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ କଟରା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କଟରାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଏଫଆଇଆରରେ ଓରି ମଧ୍ୟ ନାମିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ । ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, "କଟରା ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଦ୍ୟପାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ବିଚାର କରି କଟରା ପୋଲିସ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ଓରହାନ ଅବତ୍ରାମଣି (ORRY), ଦର୍ଶନ ସିଂ, ପାର୍ଥ ରୈନା, ରିତିକ ସିଂହ, ରାଶି ଦତ୍ତା, ରକ୍ଷିତା ଭୋଗଲ, ଶାଗୁଣ କୋହଲି ଏବଂ ଆନାସ୍ତାସିଲା ଆର୍ଜାମାସ୍କିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ କଟେଜ୍ ସୁଟ୍ ଭିତରେ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ।"
ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, "ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଏସଏସପି ରିଆସି ପରମବୀର ସିଂହ (ଜେକେପିଏସ) ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଏପରି କୌଣସି ଡ୍ରଗ୍ସ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନକୁ ସହ୍ୟ ନକରିବାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା ।'' ଦେଶର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଏବଂ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏସପି କଟରା, ଡିୱାଇଏସପି କଟରା ଏବଂ ଏସଏଚ୍ଓ କଟରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନିଶା ସେବନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମେତ ଅଟକ ଥିବା ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଥିଲେ ।
