'ଜୁଟୋପିଆ 2'ର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଡିଜନିର ଜୁଡି ହପ୍ସ ପାଇଁ କରିବେ କଣ୍ଠଦାନ

ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 'ଜୁଟୋପିଆ' ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

shraddha kapoor voices judy hopps in hindi
shraddha kapoor voices judy hopps in hindi (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 8, 2025 at 12:37 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ବଲିଉଡର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଡିଜନିର 'ଜୁଟୋପିଆ 2' ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ସେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରେ ଜୁଡି ହପ୍ସ ଭାବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସହ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଖବର ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ।

ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜୁଟୋପିଆ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସୁପର-କ୍ୟୁଟ୍ ଜୁଡି ହପ୍ସକୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ । ଏହି ଖବର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ଡିଜନି ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୁଟୋପିଆ 2 ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଜୁଡି ଅଛନ୍ତି । ସେ ଏହାର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ମୁଁ #Zootopia2 ପରିବାରରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ଚମତ୍କାର ଜୁଡି ହପ୍ସଙ୍କୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ । ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଉତ୍ସାହୀ, ସାହସୀ, ଉତ୍ସାହୀ କଟଲେଟ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ରୁହନ୍ତୁ । Zootopia2 - ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ।"

କାହାଣୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା

"ଜୁଟୋପିଆ 2" ପୁଣି ଥରେ ଜୁଡି ହପ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ନିକ୍ ୱାଇଲ୍ଡଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ବିବିଧ ସହର ଜୁଟୋପିଆରେ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ରହସ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦେଖିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜାରେଡ୍ ବୁଶ୍ ଏବଂ ଜୋସି ତ୍ରିନିଦାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରି, ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ସମାଜ, ସାହସ ଏବଂ ସମାନତାର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମଜାଦାର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଉପାୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ । ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ, "ଜୁଟୋପିଆ", ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା । 2016 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କେବଳ ଓସ୍କାର ଜିତିନଥିଲା ବରଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ସିକ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶାବାଦୀ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: IFFI 2025: ସିନେମାରେ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କରାଯିବ ସମ୍ମାନିତ

4ଟି ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ

ଡିଜନି ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ "ଜୁଟୋପିଆ 2" ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

