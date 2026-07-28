'ସଂରକ୍ଷଣ ହଟାଅ' ନେଇ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ କରିଥିଲେ କି ପୋଷ୍ଟ ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ
ସଂରକ୍ଷଣ ହଟାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କ'ଣ ସତରେ ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶିଳ୍ପା..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 2:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୋକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାପ୍ତି ପରେ, ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ସଂରକ୍ଷଣ ହଟାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ' (RHA) ଶୀର୍ଷକ ଏକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'RHA' ଅଭିଯାନ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା । ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ।
Such a smart statement from Shilpa Shetty 🚨— ` (@worshipVK) July 26, 2026
- She said yesterday that let GC doctors treat only GC patients
- And let everyone else treat patients from their own caste
- We all know that general doctors have the most skill because they qualify every exam without reservation
-… pic.twitter.com/yoMZSi1nxg
ଆଜି, ଜୁଲାଇ ୨୮ରେ ଶିଳ୍ପା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟୋରୀରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଏସସି/ଏସଟି ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।
ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ନାମରେ ଜଡିତ ନକଲି ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ?
ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଥିଲା: "ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜାତିର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଡାକ୍ତରମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷତା ରଖନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ । ଏହା ଶେଷରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ସଂରକ୍ଷଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଘଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ।"
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଶିଳ୍ପା
ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ନାଁରେ ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟଟି ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ମହଲରୁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ଜାଣିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପୋଷ୍ଟ କରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ନାମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ସଂରକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ' ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢ଼ା ।"
ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଫିଲ୍ମରେ କମ୍ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ । ସେ ଯୋଗ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି । ଶିଳ୍ପା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ 'ସୁଖୀ' (୨୦୨୩) ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୬ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ 'କେଡି: ଦ ଡେଭିଲ୍' ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ, ପରିବାର ସହ କଲେ ଦର୍ଶନ
ଶିଳ୍ପା-ରାଜଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେନି ହାଇକୋର୍ଟ, କହିଲେ 'ପ୍ରଥମେ ଦିଅ 60 କୋଟି'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ