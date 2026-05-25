କାନ୍ସ ଲୁକ୍ ନେଇ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ; ସମର୍ଥନରେ କଙ୍ଗନା, ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ ଏପରି ଦେଲେ ଜବାବ
କାନ୍ସ 2026ରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଲୁକ୍ ନେଇ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 10:44 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି । କାନ୍ସର ନିୟମିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିରାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାଶନ୍ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ 'ମହାନ' ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଜବାବ
ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ନେଇ 'କ୍ୱିନ୍' ଷ୍ଟାର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନିଜର ଏକ ଇଚ୍ଛା । ଏହା ଜୀବନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା । କୌଣସି ମହିଳା କାହାକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । ସେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା କାହିଁକି ଦେଖାଉନାହାଁନ୍ତି ?"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଆସିନାହାଁନ୍ତି । ସେ ଗୌରବମୟ । ସେ ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । ଧନ୍ୟବାଦ ।" ତାଙ୍କ ମେସେଜ ସହ କଙ୍ଗନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଲୁକ୍ ରୁ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅମିତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କଷ୍ଟମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରେଡ କାର୍ପେଟରେ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଜଲୱା ଦେଖାଇଆସୁଛନ୍ତି । ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବ୍ଲୁ ଗାଉନରେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଗାଉନର ତଳ ଅଂଶକୁ 'ମରମେଡ୍' ସିଲୁଏଟ୍ ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନ ପିଙ୍କ୍ ଗାଉନ ଓ କ୍ରିମ ରଙ୍ଗର ଏକ ସଟରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ପାପାରାଜିଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
