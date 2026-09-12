୬ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ଶରତ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ? ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍
ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଶରତ ସକ୍ସେନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 12:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବଲିଉଡ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଶରତ ସକ୍ସେନା । ଅଭିନେତାଙ୍କ ହୋଇଛି ସର୍ଜରୀ । ନିଜର ଚମତ୍କାର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ପରଦାରେ 'ଟଫ୍-ଗାଇ' (କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ) ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଅଭିନେତା ନିକଟରେ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି । ସେ ନିଜର ସୁସ୍ଥ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଶରତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା: "ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ।" ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ କାର୍ରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ; ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ "ଘରକୁ ଫେରୁଛି ।"
ଗୋଟିଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ସେ ଏକ ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହାତରେ ଏକ ପାନୀୟ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଆଜି ପାର୍ଟି, କାଲି ଜିମ୍ ।" ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଶଯ୍ୟାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା; କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁପ୍ ପିଇ ପିଇ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଫଟୋ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଆଉ ସୁପ୍ ନୁହେଁ ।"
ଶେଷ ଫଟୋରେ ସେ ଘରେ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଉ ଚାଲିବା ବାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।" ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତା କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ: "୬ ଘଣ୍ଟିଆ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ପନ୍ନ। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।"
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଶରତ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏମଆରଆଇ (MRI) ସ୍କାନ୍ କରାଇବା ସମୟର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ବମ୍ବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲମ୍ବାର୍ ସ୍ପାଇନ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମଆରଆଇ।" ସେହି ପୋଷ୍ଟଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିଲା ।
ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଶରତ ସକ୍ସେନା ୧୯୭୦ ଦଶକର ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଳନାୟକ କିମ୍ବା ସହ-ଅଭିନେତା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 'ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ', 'ତ୍ରିଦେବ', 'ଘାୟଲ', 'ଖିଲାଡ଼ି', 'ଗୁପ୍ତ: ଦ ହିଡେନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍', 'ସୋଲ୍ଡିୟର୍', 'ଗୁଲାମ୍', 'ବାଦଶାହ', 'ଫନା', 'ବାଗବାନ୍' ଏବଂ 'କ୍ରିସ୍' । ସେ ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ୍ ଏବଂ ତାମିଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଶରତ ସକ୍ସେନାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭୂମିକା ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର *ମାନା ଶଙ୍କର ବର ପ୍ରସାଦ ଗାରୁ*ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କାନାଡାରେ ଆମି ଭିର୍କଙ୍କ ଉପରେ ଫାୟାରିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଗାୟକ ?
ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଜଙ୍ଖ'; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ