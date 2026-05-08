'ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଖୁସି ଅଛି', ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ ଖବର ନେଇ ତାତିଲେ ଶକ୍ତି କପୁର
ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ ଉପରେ ଶକ୍ତି କପୁର ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏକ ସାଇବର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବି ।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 12:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଶକ୍ତି କପୁର ସମ୍ପ୍ରତି ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମିଥ୍ୟା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ, ଶକ୍ତି କପୁର ଏହାକୁ ମିଛ କହିବା ସହ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ, 73 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ଗୁରୁବାର (7 ମେ) ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଏହି ମିଥ୍ୟା ଖବରକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଇବର ସେଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ।
ଏହି ସେଲଫି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଶକ୍ତି କପୁର କହିଛନ୍ତି, "ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ । ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା । ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ଅଛି। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାଇବର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।"
ଶକ୍ତି କପୁର ଏପରି ଗୁଜବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ନୁହଁନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଅନେକ ମନୋରଞ୍ଜନ ତାରକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରେଶ ରାୱଲ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପରି ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗତ ବର୍ଷ, ଅଭିନେତା ରାଜା ମୁରାଦ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିଥିଲା । ପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ଧେରୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୁରାଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ।
ଶକ୍ତି କପୁର ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସେ 1980 ଏବଂ 1990 ଦଶକରେ ଅପାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଦଶକର କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଅଭିନେତା 700 ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ବାବୁ, ଅନ୍ଦାଜ୍ ଅପନା ଅପନା, ଚାଲବାଜ୍, କୁଲି ନମ୍ବର 1, ଜୁଡୱା, ସତ୍ତେ ପେ ସଟ୍ଟା ଏବଂ ବୋଲ ରାଧା ବୋଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
