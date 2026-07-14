'ମନ୍ନତ'ରେ ଆଉ 2 ମହଲା ଗଢିପାରିବେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ନବୀକରଣ ବିରୋଧ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ମନ୍ନତ'ରେ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ମହଲା ନିର୍ମାଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 5:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ବାସଭବନ 'ମନ୍ନତ'ରେ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ମହଲା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସନ୍ ଜୋନ୍ (CRZ) ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025 ରେ ଜାତୀୟ ସବୁଜ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଆଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
The Supreme Court has rejected a plea filed by Mumbai-based activist Santosh Daundkar against the Coastal Regulation Zone (CRZ) clearance granted for the expansion/renovation of actor Shah Rukh Khan’s sea-facing bungalow 'Mannat' in Bandra.— ANI (@ANI) July 14, 2026
A bench of Chief Justice of India… pic.twitter.com/g8S6J3Dw8o
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଘର 'ମନ୍ନତ'ର ନବୀକରଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଘରେ ଦୁଇଟି ମହଲା ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନାହିଁ । ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରି, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଖାନଙ୍କ ସେଲିବ୍ରିଟି ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଇନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପକ୍ଷପାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଆବେଦନକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ଦୌଣ୍ଡକରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଶୋଏବ ଆଲାମ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାକୁ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମହଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଦର୍ଶ ହାଉସିଂ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ କର୍ମୀ ଥିଲେ ।
ମାମଲାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ସେ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଯଦି ସେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ମହଲା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ । ଆଇନକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ?"
ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି । ତଥାପି, ଶୋଏବ ଆଲାମ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ NGT ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ, ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ।
NGT ପୂର୍ବରୁ ଦୌଣ୍ଡକରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ । ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଷ୍ଟାଲ ଜୋନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ମୁଖୀ ବାନ୍ଦ୍ରା ବାସଗୃହର ନବୀକରଣ ପାଇଁ CRZ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଜୋନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜୁରୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ତ୍ରୁଟି ମିଳିନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
34 Years Of SRK: ଖଳନାୟକରୁ ପ୍ରେମିକ-ପରେ ଆକ୍ସନ ହିରୋ, କିପରି ବଲିଉଡ ବାଦଶାହା ବନିଲେ ଶାହାରୁଖ ?
ଶାହାରୁଖ ଖାନ@59; ଦିନେ 'Ugly' ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ, ଏବେ ବଲିଉଡର ବାଦଶାହା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ