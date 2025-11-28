ETV Bharat / entertainment

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେୟର ମିଟ୍: ଶାହାରୁଖ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଓ ସଲମାନ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ସାମିଲ, ଭାବୁକ ହେଲେ ସନ୍ନି-ବବି

ଦେଓଲ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପରିବାର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବଲିଉଡ କଳାକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ACTORS AT DHARMENDRA PRAYER MEET
ACTORS AT DHARMENDRA PRAYER MEET (Photo: ANI, IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଓଲ ପରିବାର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଅନେକ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଦିବଙ୍ଗତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ବାନ୍ଦ୍ରାର ତାଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଡର ଲନ୍‌ରେ ଦେଓଲ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା "Celebration of Life" (ଜୀବନର ଉତ୍ସବ) ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ରୁ ରାତି ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ରେଖା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ, ସଲମାନ ଖାନ, ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ, ଶବାନା ଆଜମୀ, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା, ସୁନୀଲ୍ ସେଟ୍ଟୀ, ସୋନୁ ସୁଦ, ନିମରତ କୌର, ଅମୀଶା ପଟେଲ, ଫରଦୀନ୍ ଖାନ, ଅନୁ ମଲିକ୍, ସୁଭାଷ ଘାଇ, ଆବାସ-ମସ୍ତାନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିଲ ଶର୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ।

ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ବବି ଦେଓଲ, କରଣ ଦେଓଲ ଏବଂ ଅଭୟ ଦେଓଲ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମୟରେ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ରେମ୍ ଫଟୋ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଫଟୋରେ ସନ୍ନି ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଅସୁସ୍ଥତା ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଦିନ ପରେ ଭିଲେ ପାର୍ଲେର ପବନ ହଂସ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ବଲିଉଡର "ହି-ମ୍ୟାନ୍" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହକୀକତ (୧୯୬୪), ଅନୁପମା (୧୯୬୬), ଫୁଲ ଔର ପଥର (୧୯୬୬), ସତ୍ୟକମ (୧୯୬୯), ମେରା ଗାଁ ମେରା ଦେଶ (୧୯୭୧), ଶୋଲେ (୧୯୭୫), ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ (୧୯୭୭), ଦି ବର୍ନିଂ ଟ୍ରେନ୍ (୧୯୮୦) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ଏହି ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଇକ୍କିସ୍"ରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ । ଫିଲ୍ମରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ ଖେତପାଳଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ନାୟକଙ୍କ ପିତା ବ୍ରିଗେଡିୟର ଖେତପାଲଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବଲିଉଡରେ ‘ହି ମ୍ୟାନ’ ଯୁଗର ଅବସାନ, ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଅଭିନୟ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHARMENDRA
ACTORS AT DHARMENDRA PRAYER MEET
DHARMENDRA DEATH NEWS
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
DHARMENDRA PRAYER MEET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.