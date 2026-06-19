ପରଦାରେ 'କକଟେଲ 2'; ମନ ଜିତିଲା କି ସାହିଦ, କ୍ରିତି ଓ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ
'କକଟେଲ୍ 2' ପ୍ରାୟତଃ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସିନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 12:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କକଟେଲ' ବଲିଉଡ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ହେବାର 14 ବର୍ଷ ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋମି ଆଦାଜାନିଆ କକଟେଲ 2 ସହ ଫେରିଛନ୍ତି । ସାହିଦ କପୁର, କ୍ରିତି ସାନନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଅଭିନୀତ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମଟି ଶେଷରେ ଜୁନ 19 ରେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରିଲିଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପରଦାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମର ରୋମାନ୍ସ ନେଇ ଫିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ "ନ୍ୟୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
#OneWordReview...#Cocktail2: WINNER.— taran adarsh (@taran_adarsh) June 18, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️
More than lives up to expectations... Solid performances, superb music, stunning visuals, and captivating writing – this film scores on all fronts. #Cocktail2Review
Get ready to be surprised... Yes, #Cocktail2 is a love… pic.twitter.com/2Kc0g13gnG
'କକଟେଲ 2' ରିଭ୍ୟୁ
ଫିଲ୍ମ ସମାଲୋଚକ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଫିଲ୍ମଟିକୁ 4 ଷ୍ଟାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ "ବିଜେତା" ବୋଲି କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କକଟେଲ୍ 2 ରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ, ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମନମୋହକ ଲେଖା ଅଛି ।" ସେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଇ ଦେଇଥିଲା ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କ୍ରିତି ସାନନ୍ ଏକ ଧମାକା ସହ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କକଟେଲ୍ 2 ରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ।"
Kriti Sanon’s screen presence in the Cocktail 2 movie completely overshadowed Rashmika.— 𝐳𝐚𝐲𝐝 (@MaheshFallout) June 19, 2026
Honestly, even top-tier Alpha actresses like Alia Bhatt and Sharvari can’t compete with her level of charm and charisma.#KritiSanon #RashmikaMandanna #Cocktail2 pic.twitter.com/u9Dv0xE7UM
#KritiSanon arrives with a BANG and literally puts life into #Cocktail2 🔥#ShahidKapoor seems to be overacting, not really as himself, but the director had made him to do so#RashmikaMandanna continues FK-up with her accent after #Goodbye #Chhaava #Thamma - this time Gender…— $@M (@SAMTHEBESTEST_) June 19, 2026
ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ କ୍ରିତିଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । କେତେକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମଜା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଦିନେଶ ଏହି ଫିଲ୍ମ କେବଳ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ।" ସାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଅନେକ ତାଙ୍କର ଅବତାର ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି, "ସାହିଦ କପୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ମୁହଁ ହୋଇପାରିବେ।"
#Cocktail2 1st half done...— Movie_Reviews (@MovieReview_Hub) June 19, 2026
All Gloss, no substance...Absurd, Dull and Boring screenplay...
OG Cocktail was relatable, #Cocktail2 is for Juhu Bandra...#KritiSanon full on glamourous mode...#RashmikaMandanna accent 🤢#ShahidKapoor doesnt have much to do...apart from his…
#Cocktail2 First Half Done and it seems Dinesh ye film sirf #Kritisanon ke liye banaya hai— Harsh (@Bollywo55613934) June 19, 2026
Although #Shahidkapoor looking so good that i would say he could be idol face for all kind of love story #Rashmikamandana bechari sirf mazaak ke liye film me hai she has no aura
ଏହି ସମୟରେ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି," ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧକୁ "ସମସ୍ତ ଗ୍ଲୋସ୍, କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାହାଣୀକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ସକାରାତ୍ମକ । ଦର୍ଶକମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଚାର୍ଟବଷ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରହଣ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।
It’s interval : #cocktail2 is a fresh breezy romantic lovely film with cocktail fun very well directed and very well performed by @shahidkapoor @iamRashmika @kritisanon it will be loved by #GenZs and all, all over ! Congrats @MaddockFilms— Rajeev Chaudhari (@rajeevcreations) June 19, 2026
'କକଟେଲ୍ 2' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହେଉଛି 2012 ର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ 'କକଟେଲ୍' ସିକ୍ୱେଲ୍ । ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ଡାଏନା ପେଣ୍ଟି ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲି ଖାନ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ମୂଳ ଫିଲ୍ମଟି ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବା ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରେମ ତ୍ରିକୋଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ମୂଳ ଫିଲ୍ମ ପରି, ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ହୋମି ଆଦାଜାନିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଦିନେଶ ବିଜାନଙ୍କ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ମ୍ୟାଡକ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଲଭ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅଙ୍କୁର ଗର୍ଗଙ୍କ 'ଲଭ ଫିଲ୍ମସ୍' ଦ୍ୱାରା ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ପ୍ରୀତମ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୀତ ରହିଛି। ସିକ୍ୱେଲ୍ ତରୁଣ ଜୈନ ଏବଂ ଲଭ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ