'କିଙ୍ଗ୍' ଗୀତ 'ତୁ ମିଲ୍ ଯାଏ'; ବନିଲା ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ, ୨୪ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଇଲାଣି ୬୦ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ
ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ 'କିଙ୍ଗ୍'ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ତୁ ମିଲ୍ ଯାଏ' । ପାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମିଶି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬୦ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 8:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ତୁ ମିଲ ଯାଏ' । ରିଲିଜ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 60 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ କରି ଏକ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଗୀତ କରିପାରିଛି । ନଭେମ୍ବର 2 ରେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ 61 ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ସହ ଶାହାରୁଖଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଗୀତଟି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 36.3 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ନିଜ ଗୀତ 'ଜିନ୍ଦା ବନ୍ଦା' 'ଜବାନ' (2023) ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରାକ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 34.6 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ପାଇଥିଲା ।
'ତୁ ମିଲ୍ ଯାଏ' ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତର ଓପନିଂ ଦିନର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭ୍ୟୁ ଗଣନାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ 'ସତ୍ୟପ୍ରେମ କି କଥା'ର 'ଗୁଜୁ ପଟାକା' ଅଛି, ଯାହାକି 34 ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏବଂ 'ଆଦିପୁରୁଷ'ରୁ 'ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ' ଏବଂ 'ରାମ ସିୟା ରାମ' ଯଥାକ୍ରମେ 32.2 ନିୟୁତ ଏବଂ 32.1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି । 'ସିକନ୍ଦର'ରୁ 'ସିକନ୍ଦର ନାଚେ' ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଥମ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 31.9 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ।
ତେବେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାହାର ଗୀତ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ରିଲିଜ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, 'ତୁ ମିଲ୍ ଯାଏ' ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିନାହିଁ । ବାଦଶାହଙ୍କ 'ପାଗଲ୍' ଗୀତଟି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୭୫ ନିୟୁତ (୭.୫ କୋଟି) ଭ୍ୟୁ ପାଇ ସାମଗ୍ରିକ ତାଲିକାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି । ଗୁରୁ ରନ୍ଧାୱାଙ୍କ 'ନୈନ୍ ବେଙ୍ଗାଲି' ୭୧.୪ ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ ସହ ତାଲିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, ବି ପ୍ରାକ୍ଙ୍କ 'ଫିଲହାଲ୍ ୨ - ମୋହବ୍ବତ୍' ୫୧ ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ ହାସଲ କରିଛି । ସେହିପରି, ଗୁରୁ ରନ୍ଧାୱା ଏବଂ ପିଟବୁଲ୍ଙ୍କ 'ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି' ମଧ୍ୟ ୩୮ ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ ସହ ଆଗରେ ରହିଛି ।
'ତୁ ମିଲ୍ ଯାଏ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ପୁଣିଥରେ ପରଦାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ କଳାକାର ପୂର୍ବରୁ 'ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍', 'ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ', 'ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର', 'ପଠାନ' ଏବଂ 'ଜବାନ' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ଅରିଜିତ୍ ସିଂ ଏବଂ ମଧୁବନ୍ତୀ ବାଗଚୀ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ସଚିନ୍-ଜିଗର୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗୀତଟିକୁ କୁମାର ଲେଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗାୟକ ଏଡ୍ ଶିରନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ଏହାର ଭିଡିଓରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ଆକ୍ସନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକୀୟ ସଂଳାପର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯଦିଓ ଗୀତଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି, ତଥାପି ଏହାର ଦୃଶ୍ୟାୟନକୁ ନେଇ ଅନଲାଇନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କିଛି ଦର୍ଶକ ଏହାର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପଠାନ୍' ଏବଂ 'ଜବାନ୍' ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ 'କିଙ୍ଗ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ 'ପଠାନ୍' ପରେ ଶାହରୁଖ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁଣିଥରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁହାନା ଖାନ୍, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସି ଏବଂ ରାଘବ ଜୁୟାଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । 'କିଙ୍ଗ୍' ୨୦୨୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । 'ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ: ଡୁମ୍ସଡେ' ଏବଂ 'ଡ୍ୟୁନ୍: ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପରଦାକୁ ଆସିବ ।