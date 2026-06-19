ETV Bharat / entertainment

ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଶାହାରୁଖ ଛାଡିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏବେ ବିପୁଳ ଆୟ କମାଇବା ସହ କରୁଛି ଧମାକା

ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ 'ଦେଉଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ 2' ପାଇଁ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଛାଡିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଖୁଲାସା ।ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ କରିଛି ମୋଟାଅଙ୍କର ରୋଜଗାର ।

DEOOL BAND 2 AND SRK
DEOOL BAND 2 AND SRK (Poster /IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 19, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ 'ଦେଉଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମର ଏହି ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ପ୍ରବୀଣ ତାର୍ଡେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ, ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ମର ଡିଜିଟାଲ୍ ସିନେମା ପ୍ୟାକେଜ୍ (DCP) ସହ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ 42 ଲକ୍ଷ ବକେୟା ଦେୟ ଛାଡ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଶାହାରୁଖ ଏହି ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 80 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ଏକ ସଫଳତା ହାତେଇଛି ।

ତାର୍ଡେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ DCP ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ବଜେଟ୍ କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରାୟ 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ପାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଲ୍ ୪୨ ଲକ୍ଷ ଆସିଥିଲା । ଆମ ପାଖରେ ସେପରି ଟଙ୍କା ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ସ ନଥିଲା । ଆମେ ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝାଇଲୁ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଏହା ଏକ ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର - ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର - ଏବଂ ଆମର ବଜେଟ୍ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରିଲିଜ୍ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ," ତାର୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ୪୨ ଲକ୍ଷରୁ ୪୫ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ କଥାଟି ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା , ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ତାର୍ଡେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାନଙ୍କ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି 'ମୁଲସି ପାଟର୍ନ' ପଛରେ ସେହି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି - ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ସହିତ ଅଭିନେତା ପରିଚିତ ଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ପରେ 'ଆଣ୍ଟିମ୍' ଭାବରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । 'ଦେଉଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ୨' ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପରେ - ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଡିସିପି ଦେୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ - ଖାନ ରିପୋର୍ଟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ।

ତାର୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ଥିଲା । "ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ, 'ସେମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ ।" ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, 'ଏହା ଏକ ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସିପି ଦିଅ । ଆମେ ପରେ ଦେୟ ସମାଧାନ କରିବୁ ।" "ଯଦି ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ହୁଏ, ତେବେ ମୋତେ ଡିସିପି ଦିଅ।" ସେ ମରାଠୀ ସିନେମା ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଲେ; ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଫିଲ୍ମଟି ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। "ମୁଁ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏପରି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ। ତାର୍ଡେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ଦେଉଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ 2' ବର୍ତ୍ତମାନ 100 କୋଟି ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସଫଳତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିବା ବେଳେ - ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଖାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ। ଏହି ଭାବନାକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 'ଦେଉଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ 2' ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ 81.78 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ୨୦୧୫ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ପ୍ରବୀଣ ତାର୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ଏଥିରେ ସ୍ନେହଲ ତାର୍ଡେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତା ମୋହନ ଜୋଶୀ ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପୁନର୍ବାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କାହାଣୀଟି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନାସ୍ତିକତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାଟ୍ୟ ସଫଳତା ସହିତ, ତାର୍ଡେ ଏହାର ମୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପରଦାରେ 'କକଟେଲ 2'; ମନ ଜିତିଲା କି ସାହିଦ, କ୍ରିତି ଓ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

ସଲମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ 'କାଲା ହିରନ୍' ପ୍ରଯୋଜକ କି ? 24ଘଣ୍ଟାରେ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାଣି ଦୁଇ ଥର ହତ୍ୟା ଧମକ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SHAH RUKH KHAN
DEOOL BAND 2
MARATHI FILM
ଶାହାରୁଖ ଖାନ
DEOOL BAND 2 AND SRK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.