ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବାପ୍ପାଙ୍କ ଆରତୀ କରିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍, କିଙ୍ଗ୍ ଖାନଙ୍କୁ ଦେଖି ୟୁଜର୍ସ କହିଲେ ଏହା
ଶାହାରୁଖ ଖାନ୍ ପାପାରାଜିଙ୍କ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚି ଆମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 3:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ଦେଶରେ ଗଣପତି ଉତ୍ସବ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା । ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ; ଯେଉଁଠାରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଭଳି ତାରକାମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅଭିନେତା ଶାହୀରୁଖ ଖାନ୍ କ୍ୟାମେରାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିରବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଆଣ୍ଟିଲିଆ' ଭିତରର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ଗଣପତିଙ୍କ ଆରତୀ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ପୂଜାବିଧିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜଣକ ଗଣପତିଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ଆରତୀ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ପରେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ, ରାଧିକା ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆରତୀ କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ 'କିଙ୍ଗ୍ ଖାନ୍' ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲାକ ଟ୍ରାଉଜରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଶାହାରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ; 'ଆଣ୍ଟିଲିଆ' ବାହାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ବଲିଉଡ୍ ତାରକାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ ନିରବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଝଲକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ପୂଜାର ଭିଡିଓରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ୍ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରଣବୀର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଆରତୀ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଅନେକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ୍ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ 'ଦୂତ' (angel) ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅନେକେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଇମୋଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏଥିରେ ସଲମାନ ଖାନ, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍, ଭିକି କୌଶଲ, ରଣବୀର କପୁର, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, କରିନା କପୁର, ସୈଫ୍ ଅଲି ଖାନ, ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନେ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ ।
ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ 'କିଙ୍ଗ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ସୁହାନା ଖାନ, ଅଭୟ ବର୍ମା ଏବଂ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କଳାକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। 'କିଙ୍ଗ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ