ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଭେଟି, ରିଲିଜ ହେବ 'କିଙ୍ଗ୍' ଟିଜର !
ନଭେମ୍ବର ୨ରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କିଙ୍ଗ୍'ର ଟିଜର ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 5:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ୍' ଟିଜର୍ ୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟିମ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏହି ଟିଜର୍ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖବରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି ।
ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଟିଜର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆକ୍ସନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଟିଜରରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ସଂଳାପ ସହ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଟିଜର୍ ରିଲିଜ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କିଙ୍ଗ୍ ଠାରୁ କ’ଣ ଆଶା କରାଯିବ ?
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, କିଙ୍ଗ୍ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ବଡ଼ ଆକାରର ଫିଲ୍ମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ସନ୍, ସସପେନ୍ସ ଏବଂ ସଂଗୀତ କାହାଣୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମ, ପଠାଣ ଏବଂ ଜବାନ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ନିର୍ମାତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ସେୟାର କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଯିଏ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଚରିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁହାନା ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାହାଣୀରେ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଜଡିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ଅନିଲ କପୁର, ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସି ଏବଂ ରାଘବ ଜୁୟାଲଙ୍କ ଭଳି ତାରକା କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, କରିନା କପୁର ମଧ୍ୟ 'ଡ୍ୟାଡି କୁଲ୍' ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଗୀତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ଗୀତଟି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇପାରେ ।
'କିଙ୍ଗ୍' କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
'ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ' ଏବଂ 'ମାର୍ଫ୍ଲିକ୍ସ ପିକ୍ଚର୍ସ' ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 'କିଙ୍ଗ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୦୨୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି ସମୟରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ତେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ।