'କିଙ୍ଗ୍'ରେ କରୀନା କପୁରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଶାହାରୁଖଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବେବୋ ଦେଲେ ହିଣ୍ଟ, ଗୌରୀ ଖାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବଡାଇଲା ସସପେନ୍ସ
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ୬୧ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, କରିନା କପୁର 'କିଙ୍ଗ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଗୀତର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 5:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହାରୁଖ ଖାନ ସୋମବାର (ନଭେମ୍ବର ୨) ଦିନ ନିଜର ୬୧ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ, ସେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇତିଲେ । ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୀନା କପୁର ଖାନ ଅନ୍ୟତମ; ସେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ୍'ରେ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ନେଇ ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କରୀନା ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋରେ ଶାହରୁଖ ଏବଂ କରିନା ପରସ୍ପର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପଛପଟୁ ଏକ ଆଲୋକ ଆସୁଛି । ଉଭୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପର୍ମରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଗ ଏବଂ କେଶର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ମୁହଁର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଛାଇରେ ଲୁଚି ରହିଛି । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହଯୋଗକୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ସିନେମାଟିକ୍ ରୂପ ଦେଉଛି ।
ଶାହାରୁଖଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କରୀନା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା, କିଙ୍ଗ୍ । ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଚିରନ୍ତନ ସମ୍ରାଟ। ଚାଲ, ଆମେ ଏକାଠି ନାଚିବା । ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ । ୨୪-୧୨-୨୬ ।" ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।"
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ 'ରା.ୱାନ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ "ଚମ୍ମକ୍ ଚଲ୍ଲୋ" (ଯେଉଁଥିରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ କରିନା କପୁର ନଜର ଆସିଥିଲେ) ର ସେହି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଗୀତଟି ଏକ ଭବ୍ୟ ପାର୍ଟି ଗୀତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶାଳ ସେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ନିର୍ମାତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ 'କିଙ୍ଗ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଅଭିନୀତ "ତୁମ୍ ମିଲ୍ ଗୟେ" ଗୀତଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୋଷ୍ଟରରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ଓ ଦମଦାର ଲୁକ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ 'କିଙ୍ଗ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁହାନା ଖାନ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଅନୀଲ କପୁର, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱାତ, ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସି, ରାଘବ ଜୁୟାଲ ଏବଂ ଅଭୟ ବର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା କଳାକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । 'କିଙ୍ଗ୍' ୨୦୨୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।