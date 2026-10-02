ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ CJPର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ; ସମର୍ଥନରେ ଶବାନା ଆଜମୀ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହା କଲେ ଅପିଲ୍
ଶବାନା ଆଜମୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 4:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ଆଜମୀ ନିଜ ମତାମତ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଶିରୋନାମାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ଜଡିତ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ CJPର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଶବନା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇର ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଭୋଟର ତାଲିକା ତଥା ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର 2 ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଶବାନା ଆଜମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟାରେ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
ଭିଡିଓରେ ଶବାନା ଆଜମି କୁହନ୍ତି, ତୁମର ଭୋଟ୍ ତୁମର ସ୍ୱର । ଭୋଟ୍ ଦିଅ । ତୁମର ଭୋଟ୍ ତୁମର ଅଧିକାର । ତୁମର ଭୋଟ୍ ତୁମର ସ୍ୱର । ତୁମର ଭୋଟ୍ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭୋଟର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ’ଣ ହେବ ? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ’ଣ ହୁଏ ? ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ଦଳ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ୍ ବିଷୟରେ । ଏହା ମୋର ଭୋଟ୍ ପାଇଁ । ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟେ । ଅନେକ ଥର ବିରୋଧ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆମର ଅଧିକାର । ତେଣୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କର, ତୁମର ଭୋଟ୍ ପାଇଁ, ତୁମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ । 2 ଅକ୍ଟୋବର, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ । ଶିବାଜୀ ପାର୍କ, ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା । ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଭେଟିବ ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ଷୋଭ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 'ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍' (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେଙ୍କ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ।
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ ନକରି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ କୋଟି ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସର୍ବସାଧାରଣ ସଭା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା । ତଥାପି, ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ।