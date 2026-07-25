ETV Bharat / entertainment

ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶବାନା ଆଜମୀ, ମୁମ୍ବାଇ ରାଲିରେ ହେବେନି ସାମିଲ

ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ତିନି ଦିନ ଯୋଗ ହେବା ପରେ, ଶବାନା ଆଜମୀ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।ଏହି ଖବର ସେୟାର କରି ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

SHABANA AZMI DIAGNOSED SWINE FLU
SHABANA AZMI DIAGNOSED SWINE FLU (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 25, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ତିନି ଦିନ ଧରି ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ (H1N1) ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ମୁମ୍ବାଇର ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେନି ।

ଶନିବାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି, ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରିୟ ମୁମ୍ବାଇବାସୀ, ମୁଁ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ H1N1 ସହିତ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ତଥାପି, ମୁଁ ମୋର ଏକତା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୁଁ ଭୂମିରେ ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏକତାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଉଛି ।"

ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଶବାନା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପିତା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କୈଫି ଆଜମିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ କବିତା "ନୌଜୱାନ" ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଶବାନା ଥିଲେ । ସେ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ତାଙ୍କର ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ବରଂ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚଲୋ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିଲେ ।

ସେ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଶବାନା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୀତିକାର ସ୍ୱାମୀ ଜାଭେଦ ଅଖତାର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜାରି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଗତି ପାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ, କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଦ୍ୱାରା ଡାକରାଯାଇଥିବା ଚଲୋ ସଂସଦ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆଲୋଚନା, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା NEET ଆଶାୟୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ଏବଂ ଆଇନଗତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ NEET-UG ପେପର୍ ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ CJPର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଯିଏ ଡରିଗଲା ସିଏ ମରିଗଲା...' ସଲମାନଙ୍କ କ୍ରିପ୍ଚିକ ପୋଷ୍ଟ, କାହା ପାଇଁ ?

Delhi Protest: ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଧୁରନ୍ଧର ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଥାନାରୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଲେ ଏମିତି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SHABANA AZMI
SHABANA AZMI SWINE FLU
ଶବନା ଆଜମୀ
ସ୍ୱାଇନ ଫ୍ଲୁ
SHABANA AZMI DIAGNOSED SWINE FLU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.