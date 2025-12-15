ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ବିଜେତା ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ହ୍ୟାକ୍
ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ବିଜେତା ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : December 15, 2025 at 2:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଭାରତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସାଇବର ଅପରାଧର ଶିକାର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । "ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯" ବିଜେତା ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଖନ୍ନା ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଆକାଂକ୍ଷା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଖନ୍ନା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟର । ଏହି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରି ଆକାଂକ୍ଷା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦୟାକରି ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରି ମୋର ପରିଚୟର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି ।" ଏଥିସହ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାଁନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଶେଷରେ, ଆକାଂକ୍ଷା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ନମ୍ବର ନୁହେଁ। ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନମ୍ବର ନାହିଁ ।"
ଗୌରବଙ୍କ ସଫଳ କ୍ୟାରିଅର ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ୪୧ ବର୍ଷୀୟା ଆକାଂକ୍ଷା ଚମୋଲା ଜଣେ ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ । ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ ସ୍ୱରାଗିଣୀ (୨୦୧୫-୨୦୧୬) ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେ ଭୂତୁ (୨୦୧୭-୨୦୧୮) ରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୨ ରେ ଜି ୱାନ୍ ଧାରାବାହିକ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି ମି ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।
ଗୌରବ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏକ ଅଡିସନ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗୌରବ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ପାର୍କ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ ବୋଲି ଅଭିନୟ କରି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ସେ ନିଜକୁ "ରାକେଶ" ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ପୁରୁଣା ଏବଂ ମଜାଦାର ମନେ କଲେ । ଏହି ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ନଭେମ୍ବର 24, 2016 ରେ ଗୌରବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କାନପୁରରେ ଏକ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଦିନିଆ ବିବାହରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
