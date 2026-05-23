୪ ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ସ୍ଵାତିକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପରିଚୟ', ଅନାଥ ଶିଶୁର ଦୁଃଖ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦର୍ଶକ

ଅଭିନେତା ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ସ୍ଵାତିକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପରିଚୟ' ୪ ବର୍ଷ ପରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।ଅନାଥ ଶିଶୁର ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।

ODIA FILM PARICHAYA (ETV Bharat Odisha/Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 23, 2026 at 5:14 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଅଭିନେତା ତଥା ସ୍ଵାତିକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ୪ ବର୍ଷ ତଳର ଫିଲ୍ମ 'ପରିଚୟ' । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀୟା ହଲରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ସ୍ୱାତିକ ମିଶ୍ର କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗରୁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ଦୃଢତାର ସହ ସାମ୍ନା କରି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରକୁ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ସହ ଲଭ ଇମୋସନକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଵାତିକ ମିଶ୍ର । ସେପେଟ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବା ସହ ମୌଲିକ କାହାଣୀକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

ସ୍ୱାତିକ ମିଶ୍ର ଏହି ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ି ବେଶ ଦୃଢତାର ସହ ସବୁ ସ୍ଥିତି କୁ ସାମ୍ନା କରି ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବଡ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସଂଘର୍ଷ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଛକିରେ ଛିଡା ହୋଇ ସେ ଏ ସିନେମା ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କାହାଣୀକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଵାତିକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶତରୁପା । ବିଶେଷକରି ଏକ ଅନାଥ ଶିଶୁ ଟିକୁ ପରିବାର ଓ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣେଇବା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଶିଶୁଟି ସାମାଜିକ ନିନ୍ଦା ସହ ପରିବାରଠୁ ଭଲ ପାଇବା ନ ପାଇ କିଭଳି ଦୁଃଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦେହାନ୍ତ କରୁଛି ସେଭଳି କିଛି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ସହ ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏଥିରେ ସ୍ଵାତିକ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ଵାତିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ର ଶତରୁପା ମୁଭିଜ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚିତ୍ର । ସଂଳାପ ରେ ହୃଦାନନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଵାତିକ ମିଶ୍ର । ଚିତ୍ରତୋଲନ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଓ ଗୀତିକାର ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗୀତ ଶରତ ନାୟକ ଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ଶରତ ନାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଅର୍ପିତ ଓ ଅନ୍ତରା । ପ୍ରଯୋଜନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସ୍ଵାତିକ ମିଶ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରଥମ ଚଳଚିତ୍ର । ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଭୌମିକ ଆୟୁସ୍ମାନ ଜନ୍ମେଷ ଅଗ୍ନେଶ ବିଭାସ ଶ୍ରେୟା ଓ ଅର୍ପିତା ରହିଛନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ

ମଣିଷ ପରିଚୟ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପାଏ ବା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅନାଥ ଅର୍ଥାତ ଯାହାର କିଛି ପରିଚୟ ନଥାଏ ସେଭଳି ଏକ ଶିଶୁର କାହାଣୀକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଵାର୍ତା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତା ଜଗତର ନାଥ ସେଠି କେହି ଅନାଥ ବା ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ପରିଚୟ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ବ । ଏମିତି ଏକ ସମାଜରେ ଆମେ ରହିଲା ପରେ ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଅନାଥ ଛୁଆ ତା ପରିଚୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

