ସତଲୁଜ୍ ବିବାଦ: MIB ଗଠନ କଲା କମିଟି, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଯାଞ୍ଚ କରିବ IDC ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍
ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସତଲୁଜ୍'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ MIB ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତଃ-ବିଭାଗୀୟ କମିଟି (IDC) ଗଠନ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 7, 2026 at 12:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସତଲୁଜ୍' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ZEE5 ରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜଶୱନ୍ତ ସିଂ ଖାଲରାଙ୍କ ଏହି ବାୟୋପିକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଠାରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇନାହିଁ । ତିନି ବର୍ଷର ବିଳମ୍ବ ଏବଂ CBFC ସହ ଦୀର୍ଘ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଜୁଲାଇ 3 ରେ ZEE5 ରେ ନୀରବରେ 'ସତଲୁଜ୍' (ପୂର୍ବରୁ 'ପଞ୍ଜାବ 95') ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ । OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହଟାଇବା ପରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା । ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MIB) ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସତଲୁଜ୍' ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତଃ-ବିଭାଗୀୟ କମିଟି (IDC) ଗଠନ କରିଛି ।
'ସତଲୁଜ୍' ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଆଇଡିସି ଟିମ୍
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ZEE5 ରୁ ହଟାଇବା ପରେ MIB IDC ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (IT) ଆଇନର ଧାରା 69A ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା IT (ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡିଆ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କୋଡ୍) ନିୟମ, 2021 ର ଭାଗ 3 ସହ ପଢ଼ାଯାଇଛି ।
ଧାରା 69A ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ସମେତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ଅନଲାଇନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ, IT ନିୟମର ଅଂଶ 3 ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟୁରେଟେଡ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମାଚାରର ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା MIB କୁ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ସମାଚାର ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ । MIBର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ IDC ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯାହା IT ନିୟମ, 2021 ର ନିୟମ 14 ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ୟାନେଲ୍ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ।
'ସତଲୁଜ୍' ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ
'ସତଲୁଜ୍' ହେଉଛି ଜସୱନ୍ତ ସିଂହ ଖାଲରାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ତର୍ଣ୍ଣତାରନରେ ୨୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅବୈଧ ଶବଦାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲେ ।
ସତଲୁଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ସତଲୁଜ୍ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫିଲ୍ମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଦିଲଜିତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଙ୍ଗା ନେବାର ଅଛି ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ । ମୁଁ ଟେନସନମୁକ୍ତ ବସିଛି, ଯାହାକୁ ପଙ୍ଗା ନେବାର ଅଛି ନିଅ ।
ଦିଲଜିତଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଅଧିବେଶନ ପରେ, ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ (FWICE)ର ସଭାପତି ବିଏନ ତିୱାରୀ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମ ବୁଝିବା ଉଚିତ । ସେ ପଞ୍ଜାବରେ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନପଡେ । ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଶଂସକ ଆଧାର ଅଛି ।"
'ସତଲୁଜ୍' ବିଷୟରେ
'ସତଲୁଜ୍' 2023 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେନ୍ସରସିପ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା । ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଫିଲ୍ମରେ 120 ରୁ ଅଧିକ କଟ୍ ଦାବି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ । ଶେଷରେ, ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମନା କରାଯାଇଥିଲା । 'ସତଲୁଜ୍' ହନି ତ୍ରେହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସୁବିନ୍ଦର ଭିକି, ଗୀତିକା ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରିଲିଜର 2 ଦିନରେ ଓଟିଟିରୁ ହଟିଲା 'ସତଲୁଜ', ଦିଲଜିତ କହିଲେ 'ମୁଁ ଟେନସନ ଫ୍ରିରେ ବସିଛି ନେବ ଯଦି ନିଅ ପଙ୍ଗା..'
3ବର୍ଷ ପରେ ରିଲିଜ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପଞ୍ଜାବ ୯୫', ଶୀର୍ଷକ ବଦଳାଇଲେ ନିର୍ମାତା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ