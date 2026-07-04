ETV Bharat / entertainment

3ବର୍ଷ ପରେ ରିଲିଜ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପଞ୍ଜାବ ୯୫', ଶୀର୍ଷକ ବଦଳାଇଲେ ନିର୍ମାତା

ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଶେଷରେ 'ପଞ୍ଜାବ ୯୫' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଫିଲ୍ମର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି; ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶୀର୍ଷକ 'ସତଲୁଜ୍' ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

DILJIT DOSANJH FILM
DILJIT DOSANJH FILM (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 4, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ପଞ୍ଜାବ ୯୫' ଶେଷରେ ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରୁ ZEE5 ରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ବିନା ପ୍ରମୋସନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟିର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 'ସତଲୁଜ୍' ରଖାଯାଇଛି । ବହୁ ବିବାଦ ପରେ ଶେଷରେ 3ବର୍ଷ ପରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ହନି ତ୍ରେହାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, କନୱଲଜିତ୍ ସିଂ, ସୁବିନ୍ଦର ଭିକି ଏବଂ ଗୀତିକା ବିଦ୍ୟା ଓହଲ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସତଲୁଜ୍' (ପୂର୍ବରୁ 'ପଞ୍ଜାବ ୯୫' ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା, ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା) । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ସହିତ ଫସି ରହିଥିବାରୁ - ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ZEE5 ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି । ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୩ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୪ ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛି ।

ଟ୍ରେଲର ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଜସୱନ୍ତ ସିଂ ଖାଲରା - ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯିଏ ପଞ୍ଜାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୁଗରେ ଘଟିଥିବା ଗଣ ନିଖୋଜ ଏବଂ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ ହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ନିଖୋଜ ହେବା ପଛରେ ଥିବା ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯାଇଥିବା ବିଶାଳ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ।ଆତଙ୍କବାଦ, ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଏବଂ ଭୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ - ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନ ଥିଲା - ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବାଛିଲେ । ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା 25,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଭାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହି କାରଣରୁ ରିଲିଜରେ ହୋଇଥିଲା ବିଳମ୍ୱ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ 'ପଞ୍ଜାବ '95' ଶୀର୍ଷକରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡରେ ଫସି ରହିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ 127ଟି ବଡ଼ କଟ୍ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 36 ମାସ ଧରି ଦେଶରେ ଏହାର ରିଲିଜକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକ ଦେଇ ଗତି କରିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହାର ନାମ 'ଘଲ୍ଲୁଘରା' ଥିଲା - ଏହା ୧୭୪୬, ୧୭୬୨ ଏବଂ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଶିଖମାନଙ୍କ ନରସଂହାର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ଶବ୍ଦ । ୨୦୨୨ ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ RSVP ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଠାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ 6 ମାସ ଧରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ କଟ୍ ଏବଂ ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 'ପଞ୍ଜାବ '୯୫' କରାଯାଇଥିଲା ।

RSVP ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ୨୦୨୩ ଟୋରଣ୍ଟୋ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏହାର ମହାନ ପ୍ରିମିୟରରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା; ଏକ ସୂତ୍ର ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି - ବର୍ତ୍ତମାନ 'ସତଲୁଜ୍' ନାମରେ ନାମିତ - CBFC ସହିତ ଏକ କଠିନ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ୧୨୭ କଟ୍ ଦାବି କରିଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୂଳତଃ ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । CBFC ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ପରେ ଏହାକୁ 'ସତଲୁଜ୍' ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଠାରୁ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ... ରଣବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତାରକା ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟାନ୍

ବିଗ ବିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସମାଲୋଚନା ହେଲେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କନସର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ SFJର ଦାବି

'କେବିସି 17'ରେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବିଗ ବିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଜିତିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନ

'ସର୍ଦ୍ଦାର ଜୀ 3'; ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍-ପାକିସ୍ତାନରେ କଲା ଧମାକା, ବନିଲା ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DILJIT DOSANJH
PUNJAB 95 RELEASE
ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ
SATLUJ
DILJIT DOSANJH FILM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.