'ଦେୟ ମାଗିବାରୁ ମିଳିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ'; 'ଲାପତା ଲେଡିଜ୍' ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ AICWAର FIR ଦାବି
'ଲାପତା ଲେଡିଜ୍' ଅଭିନେତା ସତେନ୍ଦ୍ର ସୋନିଙ୍କ ମାମଲାରେ, AICWA ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 10:39 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଲାପତା ଲେଡିଜ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ସତେନ୍ଦ୍ର ସୋନି ଏବେ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଫିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ସତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (AICWA) ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା ।
Actor Satendra Soni, who appeared in Laapataa Ladies, has publicly alleged that he was called to Maihar, Madhya Pradesh, for a film shoot. According to him, despite working for 8 days, he was not paid his agreed remuneration. He stated that he received only an advance of ₹50,000… pic.twitter.com/TwwmrtD2Xf— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) June 28, 2026
ସଂଘ ଏହାର ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପୋଷ୍ଟ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, "ସତେନ୍ଦ୍ର ସୋନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭାବପ୍ରବଣ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କଳାକାର ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରେ । କୌଣସି କଳାକାର କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।"
ସଂଘ କହିଛି, "ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କଳାକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଡକାଯାଏ, କେବଳ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ଅଣଦେଖାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଏ । ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ।" ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ କରି, ସତେନ୍ଦ୍ର ସୋନି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାକାର ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି ।" ସଂଘ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କଳାକାର ସମ୍ମାନ, ସମୟାନୁସାରେ ଦେୟ ଏବଂ ଧମକରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ଉଚିତ ।
ସତେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ପେଡ୍ ପାଲକି' ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଗତି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ କାରର ପଛ ସିଟ୍ ଉପରେ ଟାଣି ନେଇ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ମୋତେ ଅପହରଣ କରାଯାଉଛି ।" ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କିରଣ ରାଓଙ୍କ "ଲାପତା ଲେଡିଜ" ଉପରେ କାହାଣୀ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୋଲିଲା ପୋଲ୍
ଆଇଫା 2025; 'ଲାପତା ଲେଡିଜ' ହାତେଇଲା 9ଟି ଆୱାର୍ଡ, କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ