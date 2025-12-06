'କୁବୁଲ ହେ ରୁ ହାତଗଣ୍ଠି ଯାଏଁ'...ପ୍ରଥମେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ, ଏବେ ପାରମ୍ପିରକ ନୀତିରେ ବିବାହ କଲେ ସାରା
ହାତକୁ ଦି'ହାତ ହେଲେ ବିଗ୍ ବସ୍ 4 ଫେମ୍ ସାରା ଖାନ । ପ୍ରଥମେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଏବେ ପାରମ୍ପିରକ ନୀତିରେ ସାରା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 6, 2025 at 3:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ 4 ଫେମ୍ ସାରା ଖାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ତାଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ, ସାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରିସ ପାଠକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ପାରମ୍ପିରକ ନୀତିରେ ସାରା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ସାରା ଏବଂ କ୍ରିସ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଉଭୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କୁବୁଲ ହୈରୁ ସାତ ଫେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ପ୍ରେମ ନିଜସ୍ୱ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଥିଲା, ଦୁନିଆ ଆମ ଉଭୟଙ୍କୁ ହଁ କହିଲା ।" ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର ପରେ ଅନେକ ଟିଭି ଷ୍ଟାର ସାରା ଏବଂ କ୍ରିସଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସାରା ଖାନ ଏବଂ କ୍ରିସ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ।
ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଏକତ୍ର ସିଲ୍, ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଅସୀମ ପ୍ରେମ... ଦସ୍ତଖତ ସିଲ୍ ହୋଇଛି । 'କୁବୁଲ ହୈ' ଠାରୁ 'ସାତ ଫେରି' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଦୁଇଟି ହୃଦୟ, ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ । ଆମର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏକ ଏପରି ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଭାଜିତ ନୁହେଁ, ମିଶିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପକଥା ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଏକତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ସାରା ପ୍ରଥମ ବିବାହ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଅଲି ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କୁ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶୋ’ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସାରା ପାଇଲଟ୍ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜେଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ । ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ଡିସେମ୍ୱର 2023ରେ ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ, ସାରା ପୁନଃ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ସାରାଙ୍କ ବୟସ ୩୫ ବର୍ଷ ଏବଂ କ୍ରିସ ପାଠକଙ୍କ ବୟସ ୩୨ ବର୍ଷ । କ୍ରିସ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ ଲାହିରୀଙ୍କ ପୁଅ, ଯିଏ ହୁଏତ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1980 ଦଶକର ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ' ରାମାୟଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ