ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାର କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବୈଷ୍ଣବୀ ଗ୍ରାମଦେବୀ', ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ସୁଟିଂ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବୈଷ୍ଣବୀ ଗ୍ରାମଦେବୀ' ଶୁଭ ମହୁରତ । ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସଓ ପରମ୍ପରାର ର କାହାଣୀ କହିବ ଫିଲ୍ମ । ଆଗାମୀ ୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଟିଂ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 10:16 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ସହ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବୈଷ୍ଣବୀ ଗ୍ରାମଦେବୀ' । ଏହି ଫିଲ୍ମର ଶୁଭ ମହୁରତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗିରିଦୁର୍ଗାରେ ମଦୀରାର ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା ସହ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଚଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆଗାମୀ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
'ବୈଷ୍ଣବୀ ଗ୍ରାମଦେବୀ' ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ କାହାଣୀ
ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନେତା ସନୋଜ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କୁ ନେଇ ଏହି ନିଆରା କାହାଣୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟର ଚଳଚିତ୍ରର କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କରାଉଛି । ଯାହା ସମାନତା ସହ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଏଜ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି । ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଗାଁର ନିଜସ୍ୱ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ବା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜସ୍ୱ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ । ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ କିଭଳି ସେହି ଗାଁର ମଣିଷକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଜିତାଏ ଓ ଦୁଃଖରୁ ତ୍ରାହି କରେ ଆଉ ଛାଇ ହେଇ ସବୁ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧ କରାଏ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ସେହି ମହିମା ଓ ଆସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ।
କେବଳ ପୌରାଣିକ ନୁହେ ଆକ୍ସନ ରୋମାନ୍ସ, ଥ୍ରୀଲର ଓ ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମା'ଙ୍କ ମହିମା ସହ ଲୋକମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନର ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନାରାୟଣୀ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅମରଜିତ ଓଝା ଓ ଜେ.ଏନ୍. ଆଲୋକ । ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି କୈସ୍ତୁଵ କୁମାର ରାୟ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ଓ ସୁମିତି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଗ୍ରାମୀଣ ପରମ୍ପରା ଓ ଦେବୀ ଉପାସନାର ଭାବନାକୁ ପରଦାରେ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ।
ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି, ''ବୈଷ୍ଣବୀ ଯାହାର ମୂଳ ନା ଗ୍ରାମଦେବୀ । ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରତିଟି ଗାଁର ଯାହା ନିଜ ଗାଁର ପରମ୍ପରା ସହ ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଡିବ । ମା'ଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସିନେମା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ମାଟିର କାହାଣୀ ପ୍ରତ ଗାଁର କାହାଣୀ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ତେଣୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିବ ।'' ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମରଜିତ ଓଝା କହିଛନ୍ତି, ''ମା'ଙ୍କ କାହାଣୀ ସତ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମହିମାକୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଟିଂ ହେବ ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ସତ୍ୟ ହାରିଗଲା, ଦୁର୍ନୀତି ଜିତିଗଲା...' ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ଜାମ' ଟିଜର ରିଲିଜ
ଭାଇଚାରାର ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅଲି ବଜରଙ୍ଗୀବଲୀ', ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ
ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ନୋ' ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ', ଟ୍ରେଲର ଓ ସଂଗୀତ ରିଲିଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର