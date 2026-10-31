ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ; ବନାଇବେ 'କାଣ୍ଟେ 2', କହିଲେ 'ଆମେ ଏବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ'
ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଦିବଂଗତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କାଣ୍ଟେ 2 ତିଆରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନର ବନ୍ଧୁମାନେ ସିକ୍ୱେଲ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 3:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦୋହାଲାଇ ଦେଇଛି । IANS ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତାଙ୍କ ବିଯୋଗ ଖବର ଶୁଣି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଘେର ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜର ଦୀର୍ଘଦିନର ବନ୍ଧୁ ତଥା ଅନେକ ଥର ଏକାଠି କାମ କରିଥିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦତ୍ତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ନିକଟରେ 'କାଣ୍ଟେ-୨' ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ଏହା ୨୦୦୨ ମସିହାର ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କାଣ୍ଟେ'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ (ସିକ୍ୱେଲ୍) ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ଜଣକ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ବହୁ ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଏକାଠି ବିତାଇଥିବା ଅନେକ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ସେ 'କାଣ୍ଟେ-୨' ବିଷୟରେ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଦତ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନିକଟରେ ହିଁ 'କାଣ୍ଟେ-୨' ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ । ହେ ମୋ ଭାଇ, ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ 'କାଣ୍ଟେ-୨' ନିର୍ମାଣ କରିବି, ଯାହା ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତୁମର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବି ।"
ଗୁପ୍ତା ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏକାଠି ବିତାଇଥିବା ସମୟକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବେ । ସେ ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ବିଦାୟ ବାର୍ତ୍ତା ସହ ନିଜ କଥା ଶେଷ କରି ଲେଖିଲେ, "ଭାଇ, ତୁମ ବିନା ଜୀବନ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ ନାହିଁ । ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ।" ଦତ୍ତଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 'କାଣ୍ଟେ ୨' ଉପରେ ପୁଣିଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି; ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ।
ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ 'କାଣ୍ଟେ ୨' ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ
ମେ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା 'କାଣ୍ଟେ ୨' ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଖୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ଦତ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କାହାଣୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ, "ଆମେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ । ଆମେ ଆଗକୁ କ’ଣ କରିବା ସେ ନେଇ କାମ କରୁଛୁ। ମୋର କଥା ହେଲା, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ।" ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଠିକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହାର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ।
ସେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ତାରକାବହୁଳ କଳାକାର ଦଳର ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ, ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱତ, ବିଜୟ ବର୍ମା ଏବଂ ଅଲୀ ଫଜଲ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ । ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ପାଇଁ ଏହି ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । 'କାଣ୍ଟେ ୨' କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତା ବୁଝାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଉପରେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ । ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ, ସେ ଶେଷରେ କାହାଣୀ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ।
"କାଣ୍ଟେ"କୁ କ'ଣ ଏକ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରିୟ କରିଥିଲା?
୨୦୦୨ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "କାଣ୍ଟେ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ସୁନୀଲ୍ ସେଟ୍ଟୀ, ମହେଶ ମାଞ୍ଜରେକର, ଲକି ଅଲି ଏବଂ କୁମାର ଗୌରବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସମବେତ କଳାକାର ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲର୍ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ରେ ରହୁଥିବା ଛଅ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ସୂଚନାଦାତା ହୋଇପାରେ । କ୍ୱେଣ୍ଟିନ୍ ଟାରାଣ୍ଟିନୋଙ୍କ "ରିଜର୍ଭୋଇର୍ ଡଗ୍ସ" ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଅନୁଗାମୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲର୍ ହୋଇ ରହିଛି ।
SAD NEWS 💔 Veteran Bollywood filmmaker #SanjayGupta , known for cult films like Kaante, Aatish, Musafir, Shootout at Wadala and Kaabil, has passed away at the age of 59. He reportedly suffered a fatal head injury after a fall at his home. A filmmaker who gave Hindi cinema some memorable action thrillers. Gone too soon. Rest in Peace, Sanjay Gupta. 🙏 Om Shanti.— Unknown Territory (@Beingunknown05) October 31, 2026
ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ
ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ 'ଆତିଶ୍: ଫିଲ୍ ଦ ଫାୟାର୍' (୧୯୯୪) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ 'ଖୌଫ୍' (୨୦୦୦), 'କାଣ୍ଟେ' (୨୦୦୨), 'ମୁସାଫିର୍' (୨୦୦୪) ଏବଂ 'ଜିନ୍ଦା' (୨୦୦୬) ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ସୁଟଆଉଟ୍ ଏଟ୍ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା' (୨୦୦୭) ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ଦତ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତା ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ସହ ସହ-ଲେଖକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'ସୁଟଆଉଟ୍ ଏଟ୍ ୱାଡାଲା' (୨୦୧୩) ରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ ।