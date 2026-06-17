ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶର୍ମା କିଏ ? ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା । ବନ୍ଧୁ ତଥା ସହଅଭିନେତା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 1:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ନାଲାସୋପାରାରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସାଜନ ଘରର ସହ-କଳାକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିନେତା ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଏବଂ ଧମକ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଶିଳ୍ପର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେ ଶୋ' ସମୟରେ ସେଟ୍ରେ ସଞ୍ଚିତାଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶର୍ମା କିଏ ?
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶର୍ମା କିଏ ?
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶର୍ମା ଜଣେ ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତା ଏବଂ ମଡେଲ ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀର । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଭିନୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଡେଲିଂରେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୌରାଣିକ ଶୋ’ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ସହ ସାଜନ ଘରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଟେଲିଭିଜନ ଶିଳ୍ପରେ ଏବେ ବି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ନୂଆ ଥିଲେ, ସଂଚିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ ଚାପ ସମେତ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ - ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଘର୍ଷର ସୂଚକ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଶମ କରିପାରି ନଥିଲେ ।
ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହୋଇ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସଂଚିତା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବୃତ୍ତିଗତ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଥିଲେ । ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ।" ।
ସେପଟେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସଂଚିତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ କାଞ୍ଜିଲାଲ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏକ ନ୍ୟୁଜୱାୟାର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସଞ୍ଚିତା ସାଜନ ଘରରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳଙ୍କ ଠାରୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶର୍ମା ସଂଚିତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିବା ସମୟରେ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଅଛି ।
ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଚିତା ଏହି ବିଷୟରେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କୌଶିକି ରାଠୋର ମଧ୍ୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ସଞ୍ଚିତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କୌଶିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ।
ସଞ୍ଚିତାଙ୍କ ବାପା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସେ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶର୍ମା ସଞ୍ଚିତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ଅଭିଯୋଗର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ମାମଲା: ରବି କିଶନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ 'ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଗୁରୁତର ପାପ'
ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ପୋଲିସର ଆସିଲା ବୟାନ, ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା AICWA
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ