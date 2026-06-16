ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ମାମଲା: ରବି କିଶନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ 'ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଗୁରୁତର ପାପ'
ଅଭିନେତା-ସାଂସଦ ରବି କିଶନ 'କୁମକୁମ ଭାଗ୍ୟ' ଫେମ୍ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 5:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୁମକୁମ ଭାଗ୍ୟ' ଫେମ୍ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିନେତା ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ ରବି କିଶନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୋମବାର, ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ, ଆଚୋଲେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, "ନାଲାସୋପାରା ପୂର୍ବର ଆଚୋଲେ ଗ୍ରାମର ସାଇ ସନ୍ତୋଷୀ ବିଲଡିଂରେ ରହୁଥିବା ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣାଟି ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା ।"
VIDEO | Gorakhpur: On TV Actress Sanchita Ugale’s demise, BJP MP Ravi Kishan (@ravikishann) says, “Just yesterday, one of our artists, a young television actress who was only 22 years old, died by suicide. It is very tragic. That is why meditation is important. Spirituality is… pic.twitter.com/PXi9ncF1tD— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2026
ରବି କିଶନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଆଜି, ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖ, ରବି କିଶନ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପିଟିଆଇ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି, ଆମର ଜଣେ କଳାକାର - ଜଣେ ଯୁବ ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା - ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜରୁରୀ; ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଘଟୁ ରହିବ । ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ଜଣେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଗୁରୁତର ପାପ ।"
ସଞ୍ଚିତା ବାପାଙ୍କ ମଚ୍ଛିନ୍ଦ୍ର ଉଗାଲେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ସଞ୍ଚିତାଙ୍କ ବାପା ମଚ୍ଛିନ୍ଦ୍ର ଉଗାଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ । ସେ ଆମକୁ କେବେବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କହି ନଥିଲେ - କେବଳ ଏତିକି - କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ରହୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲୁ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲୁ । ସେହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ - ଯେପରି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ଥିଲୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା - ଏହା ଆମର ଭୁଲ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ନଥିଲୁ ଯେ ସେ ଏତେ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି; ଆମେ ଜାଣି ନଥିଲୁ ଯେ ସେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିଲା । କେହି ନା କେହି ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଚାପ ଦେଉଥିଲେ - ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ । ଏହା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ହେଉଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଚାଲିଛି ।" କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ମୋ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଉଚିତ; ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତର ସମସ୍ତ ଝିଅ - କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ - ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଉଚିତ ।"
ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି AICWA
ସଂଚିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପରେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (AICWA) ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୁବ କଳାକାରମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ
ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ପୋଲିସର ଆସିଲା ବୟାନ, ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା AICWA
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ