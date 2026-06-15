ETV Bharat / entertainment

ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ପୋଲିସର ଆସିଲା ବୟାନ, ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା AICWA

ରବିବାର ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି । AICWA ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ।

SANCHITA UGALE SUICIDE CASE
SANCHITA UGALE SUICIDE CASE (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା । ରବିବାର ଦିନ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଦାର କରାଯାଇଥିଲା ।ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଚୋଲେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣା ନେଇ ଏପିଆଇ ବିନୋଦ ବାଗ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ AICWA ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛି ।

ଆଚୋଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଏପିଆଇ ବିନୋଦ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ଆଚୋଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତଥାପି, ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ।"

ପୂର୍ବରୁ, ବିନୋଦ ବାଗ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ନାଲାସୋପାରା ପୂର୍ବର ଆଚୋଲେ ଗାଁର ସାଇ ସନ୍ତୋଷୀ କୋଠାରେ ରହୁଥିବା ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ରୁ ୭:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା । ସଞ୍ଚିତା ଭିତର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବା ଘରେ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାସାଇ-ଭିରାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ମୃତକଙ୍କ ବାପା ମଚିନ୍ଦା ଉଗାଲେଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ, ଆଚୋଲେ ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS) ଧାରା ୧୯୪ ଅଧୀନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ (ADR) ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ।" ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଚୋଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଏପିଆଇ ବିନୋଦ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ନାଲାସୋପାରା ପୂର୍ବର ଆଚୋଲେ ଗାଁର ସାଇ ସନ୍ତୋଷୀ ବିଲଡିଂରେ ରହୁଥିବା ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତଦନ୍ତ ଦାବି

ANI ଅନୁଯାୟୀ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (AICWA) ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସଙ୍କୁ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, AICWA ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛି, "୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେଙ୍କ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।''

ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସଞ୍ଚିତା ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କଳାକାର ଥିଲେ ଯିଏ 'କୁମକୁମ ଭାଗ୍ୟ', 'ଛାବା' (୨୦୨୫), 'ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ', 'ୱାଗଲେ କି ଦୁନିଆ', 'ସାଇଲେନ୍ସ: ଦି ନାଇଟ୍ ଆଉଲ୍ ବାର୍ ସୁଟଆଉଟ୍' (୨୦୨୪) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ସମଗ୍ର ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ, ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯାହାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SANCHITA UGALE
AICWA
ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ
ସଞ୍ଚିତା ଉଗାଲେ ମୃତ୍ୟୁ
SANCHITA UGALE SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.