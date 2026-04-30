ବିବାହର 10ବର୍ଷ ପରେ ମା' ହେବେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଫେମ୍ ସମ୍ଭାବନା ସେଠ୍
ସମ୍ଭାବନା ସେଠ୍ ଏବଂ ଅଭିନାଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟ ଏବଂ ଗର୍ଭପାତ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 5:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଡ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ଭାବନା ସେଠ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିନାଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ଗୁରୁବାର, ଏପ୍ରିଲ୍ 30 ତାରିଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ କୁନି ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ପିତାମାତା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ, ସେମାନେ ସରୋଗେସି ବାଛିଥିଲେ ।
ଗୁରୁବାର, ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଅଭିନାଶ ଏକ ମିଳିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଫଟୋ ଏବଂ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ସହ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ । ଆମର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି - ପ୍ରେମ, ଆଶା ଏବଂ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ । କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।"
ପୋଷ୍ଟ ପରେ, ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଆହୁଜା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଭିନନ୍ଦନ, ମୁଁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ।" ଭାରତୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିନନ୍ଦନ!" ଗୌହର ଖାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଖବର । ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବ ।" ଦୀପିକା କକ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ।" ରଶ୍ମି ଦେଶାଇ ଏବଂ ଗଜରାଜ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ଭବନା ଏବଂ ଅଭିନାଶ ଉଭୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର IVF ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା । ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସମ୍ଭବନା କହିଥିଲେ, "ମୋର ଅନେକ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହିପରି ମୁଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ ମୋଟ 7 ଥର IVF ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।"
ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଡିମ୍ୱାଣୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣ, କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଡିମ୍ୱାଣୁ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ।"
ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମ୍ଭବନା ସେଠ୍ ଏବଂ ଅଭିନାଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସମ୍ଭବନା ଏବଂ ଅଭିନାଶ 2016 ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, 10 ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ