ପୁଣି ବିବାଦରେ ସମୟ ରାଇନା ! କାଶ୍ମିରୀ ପଣ୍ଡିତ ଓ ବିହାର ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା
'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ' ସିଜନ୍ ୨ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ।ସମୟ ରାଇନା ଏବଂ ଶାରୋନ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ବିହାର ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ ମଜାକ ନେଇ ହଇଚଇ ।ସରଗରମ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 30, 2026 at 1:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କମେଡିଆନ ସମୟ ରାଇନା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଶୋ "ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ୍ 2"କୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି । ଶୋ'ର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏପିସୋଡ୍ ବିହାର ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଶୋ'ର ସଦ୍ୟତମ ଏପିସୋଡ୍ରେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶାରୋନ୍ ବର୍ମା ବିହାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ମଜା କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶାରୋନ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ୟୁଜର୍ସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି କାଶ୍ମୀରୀ ଏବଂ ବିହାରୀମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏନେଇ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହୋଇଛି ।
ସମୟ ରାଇନା ଏବଂ ଶାରୋନ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା
ଶୋ’ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏପିସୋଡରେ, ସମୟ ରାଇନା ଏବଂ ଶାରୋନ୍ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରୁ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଶୋ’ ସମୟରେ, ସମୟ ରାଇନା ମଜାରେ ଶାରୋନ୍ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ, "ଶାରୋନ୍ ଏତେ ବିହାରୀ ଯେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ 'ଇବୋଲା'ର ଅର୍ଥ କେହି କହିଥିବା କିଛି ।" ସମୟ ରାଇନାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଶାରୋନ୍ କହିଥିଲେ, "ସମୟ ଏତେ କାଶ୍ମୀରୀ ଯେ ସେ ପଥର ମାରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।" ତା’ପରେ ସମୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଶାରୋନ୍ ଜଣେ ବିହାରୀ ଯିଏ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିଲେ, ବିହାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି କରନ୍ତି ।" ଶାରୋନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଅତି କମ ସେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ।"
ଯାହା ପରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ANI ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବସେନା ନେତା ଆନନ୍ଦ ଦୁବେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସମୟ ରାଇନାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଶୋ’କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହାରର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଥିଲେଶ ତିୱାରୀ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଶାରୋନ୍ ବର୍ମା ଏବଂ ସମୟ ରାଇନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଅପମାନଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହରିଶ ରାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାମାନେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଜାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ।
ସେହିପରି ବିହାର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଥିଳେଶ ତିୱାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅସହ୍ୟ । ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମୂଳତଃ ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି । ଆମେ ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତ କଳ୍ପନା କରୁ; ଆମ ପାଇଁ, ରାଜା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମାନ, ଏବଂ ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ବିଜେପିର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ।" ଅନେକ ନେତା ଓଔ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଶାରୋନ୍ ବର୍ମା କିଏ ?
ଶାରୋନ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ଯିଏ "ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ୍"ର ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ସେହି ସିଜିନରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର "ୱିକ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍" ଅଭିନୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରେମ ପାଇଥିଲା । ଶାରୋନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଶୈଳୀ, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କର ବିହାରୀ ମୂଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଅପାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା । "ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ୍ 2" ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିହାରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ସାକ୍ଷୀ ଝା, ଯିଏକି ସମ୍ପ୍ରତି ଶୋ'ରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଏପରି ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସମୟ ରାଇନା ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିବାଦ ନେଇ ଲାଇଭ ଶୋ'ରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସମୟ ରାଇନା, କହିଲେ 'ମୋର ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି'
ଇଣ୍ଡିଆଜ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ ଶୋ' ବିବାଦ: ସମୟ ରାଇନାଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର ସେଲର ସମନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ