ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ ଜୀବନ ସାଥୀ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ

ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ବିବାହ କଲେ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ । 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କ ଧରିଲେ ହାତ ।

SAMANTHA RUTH PRABHU MARRIAGE
ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ (photo: ANI)
Published : December 1, 2025 at 1:55 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି । ସାମନ୍ଥା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସମାରୋହରେ "ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍" ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ସାମନ୍ଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସବୁଆଡୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ରେ ସକାଳେ କୋଏମ୍ବାତୁରର ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ରାଜଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସାମନ୍ଥା

ସାମନ୍ଥା ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, '1.11.25' । ଫଟୋରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହାତ ରିଙ୍ଗ ସହ ହୋମର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିବାହ ପାଇଁ ସାମନ୍ଥା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଡୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଲେ ରାଜ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ ରଙ୍ଗର ଶେରୱାନିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିବାହକୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସାମନ୍ଥା ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରଖି ନଥିଲେ ଏବଂ ବିନା ଧୁମଧାମରେ ​​ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଅତିଥି ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଇଶା ସେଣ୍ଟରର ଲିଙ୍ଗ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ 7 ଟାରେ ଉଭୟଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

raj nidimoru ex wife post
raj nidimoru ex wife post (instagram)

ରାଜଙ୍କ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ କଲେ କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟ

ସେପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ ନିଦିମୁରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଶ୍ୟାମଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଶ୍ୟାମଳୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ହତାଶ ଲୋକମାନେ ହତାଶ ଜନକ କାମ କରନ୍ତି ।' ଏହା ସହିତ, ନେଟିଜେନମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରକୃତ କି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ରାଜଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।

ଉଭୟଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ

କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍' ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ସାମନ୍ଥାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ଦୁହେଁ କରୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏଥିସହ ଅନେକ ସ୍ତାନରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ନଥିଲେ। ନିକଟରେ ସାମନ୍ଥା ରାଜଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉଭୟ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିନାହାନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ । ସାମନ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ନାଗାଙ୍କୁ ଓ ରାଜ ଶ୍ୟାମଳିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।

ରାଜ ନିଦିମୋରୁ କିଏ ?

ରାଜ ନିଦିମୋରୁ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବଲିଉଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ରାଜ ଏବଂ ଡିକେଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧାରାବାହିକ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେ 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍', 'ସିଟାଡେଲ୍: ହନି ବନି', 'ଗନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୋଜେସ୍' ଭଳି ସିରିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ, ସାମନ୍ଥା ତାଙ୍କ ସହ 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍', 'ସିଟାଡେଲ୍: ହନି ବନି', ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ବିବାହ

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ 2021ରେ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା । ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ନାଗା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2010ରେ ଗୌତମ ମେନନଙ୍କ ୟେ ମାୟା ଚେସାଭଙ୍କ ସେଟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଅକ୍ଟୋବର 2017ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ 2024, 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗା ଚାତନ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୋଭିତା ଧୂଲିପାଲାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

SAMANTHA RUTH PRABHU
RAJ NIDIMORU
SAMANTHA RAJ WEDDING
ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ
SAMANTHA RUTH PRABHU MARRIAGE

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

