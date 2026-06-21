ମାଆ ହେବେ କି ସାମନ୍ଥା ? 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଲୁକ୍ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ସଫଳତା ପାଳନ ସମୟରେ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ । ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ନେଇ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 21, 2026 at 6:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତା ସେଲିବ୍ରେସନର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ।
ଶନିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ, ସାମନ୍ଥା, ରାଜ ଏବଂ ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍ ଟିମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଏକ କେକ୍ କାଟୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ, ସାମନ୍ଥା ଏକ ଫିଟ୍ ୱାଇଟ୍ ଟି-ସାର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ବାହାରିଥିବା (ବେବି ବମ୍ପ ଭଳି) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଟି-ସାର୍ଟ ଉପରେ ଜିନ୍ସ ଏବଂ ଏକ କ୍ୟାପ୍ ସହ ଏକ ମାଟିଆ ବଟନ୍-ଡାଉନ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଅଭିନନ୍ଦନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଗୁଜବ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିତ କ୍ଲିପ୍ ସହ ଯାଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ।" ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ହଁ, ଏହା ଏକ ବେବି ବମ୍ପ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ସାମନ୍ଥା ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଗରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସାମନ୍ଥା ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି । ତାଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ସେଲିବ୍ରେସନର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରିବା ପରେ ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆହୁରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟତମ ସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତଥାପି, ସାମନ୍ଥା କିମ୍ବା ରାଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୁଜବ ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦମ୍ପତି ଶିରୋନାମା ତିଆରି କରିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଫିଲ୍ମ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ଗସ୍ତର ଭିଡିଓ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବାହୁ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
ସମନ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ରେ କୋଏମ୍ବାତୁରରେ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଅଭିନେତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିବାହର ଝଲକ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମେ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ୨ରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା । ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ସମ୍ପ୍ରତି ନନ୍ଦିନୀ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ପାରିବାରିକ ଆକ୍ସନ୍-କମେଡି, ମା ଇନ୍ତି ବଙ୍ଗାରମ୍ ରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଓହ! ବେବି (୨୦୧୯) ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରାଜ ନିଦିମୋରୁ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମାରିଙ୍ଗନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ।
ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ରେ ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା, ଦିଗାନ୍ତ ମଞ୍ଚଲେ, ଗୌତମୀ ତାଡିମଲ୍ଲା, ଶ୍ରୀମୁଖୀ, ମଞ୍ଜୁଷା ଏବଂ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗାଭିରେଡ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ସାମନ୍ଥା, ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍
ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ ଜୀବନ ସାଥୀ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ
ନୟନତାରାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଏହି ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରିବେ କିଙ୍ଗ ଖାନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ