ETV Bharat / entertainment

ଆସୁଛି ସାମନ୍ଥାଙ୍କ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ସିକ୍ୱେଲ; ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ କଲେ ଘୋଷଣା

ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ'ର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ପାର୍ଟୀରେ ରାଜ ନିଦିମୋରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

maa inti bangaaram sequel
maa inti bangaaram sequel (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 1:42 PM IST

|

Updated : June 27, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ'ର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର ବଡ ସଫଳତା ଏବଂ କାହାଣୀ ଏବଂ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିଶାଖାପାଟନମରେ ଏକ ସଫଳ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଲେଖକ ରାଜ ନିଦିମୋରୁ ସିକ୍ୱେଲ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ରାଜ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ସେମାନେ କାହାଣୀର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେଇ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ସେ ଏହା ଘୋଷଣା କଲେ । ରାଜ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ଅଛି। ସମାନ ଦଳ ଏହା କରିବେ । ମୋର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର । ଏଥିରେ ମଜା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ।'

ରାଜ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ସ୍ତ୍ରୀ' ଏବଂ 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍' ଭଳି କିଛି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଛି । ନନ୍ଦିନୀ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ସାମନ୍ତ ରାଉତ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଗୁଲଶାନ ଦେବୟା, ଶ୍ରୀମୂଖୀ ଏବଂ ଦିଗାନ୍ତ ମଞ୍ଚଲେ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। 'ଟ୍ରା ଲା ଲା ପିକ୍ଚର୍ସ' ବ୍ୟାନରରେ ସାମନ୍ତ ରାଉତ ପ୍ରଭାସ, ରାଜ ନିଡିମରୁ ଏବଂ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ଏହା ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ୧ ss ୦ ଦଶକରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି କାହାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ଙ୍କରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଜୀବନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମ' ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସାମନ୍ଥା ବଡ଼ ପରଦାରେ ଫେରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ମାଟରନିଟି ଛୁଟିରେ ଯାଇ ଫିଲ୍ମରୁ ବିରତି ନେବେ । ଡିସେମ୍ବରରେ କୋଏମ୍ବାତୁରର ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମନ୍ଥା ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଡି ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ସିଜନ୍ ୨, ସିଟାଡେଲ୍: ହନି ବନି, ଶୁଭମ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗରାମରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗର୍ଭବତୀ ଗୁଜବରୁ ହଟାଇଲେ ପରଦା: ମାଆ ହେବେ ସାମନ୍ଥା, ଫିଲ୍ମରୁ ନେବେ ବ୍ରେକ୍ !

ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ', 3 ଦିନରେ ଏତିକି କମାଇଲାଣି ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ

ମାଆ ହେବେ କି ସାମନ୍ଥା ? 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଲୁକ୍ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : June 27, 2026 at 2:31 PM IST

TAGGED:

SAMANTHA RUTH PRABHU
MAA INTI BANGAARAM
ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ
ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ ସିକ୍ୱେଲ
MAA INTI BANGAARAM SEQUEL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.