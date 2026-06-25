ପ୍ରେଗନ୍ସି ରୁମରରେ ଲଗାଇଲେ ମୋହର; ମାଆ ହେବେ ସାମନ୍ଥା, ନେବେ ମେଟରନିଟି ବ୍ରେକ୍
ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମେଟରନିଟି ବ୍ରେକ୍ ନେବେ ଏବଂ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଫେରିବେ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 10:19 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାରେ ପକାଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ । ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜ ଗର୍ଭବତୀ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ମୁକ୍ତିଲାଭ 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍'ର ସପଳତା ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଗନ୍ସି ଖବର ଉପରୋ ମୋହର ଲଗାଇ ଫ୍ୟାନ୍ସହ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାମରୁ ବିରତି ନେଇ ମେଟରନିଟି ବ୍ରେକରେ ଯିବେ । ସେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ-ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରାଜ ନିଦିମୋରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
ମାଆ ହେବେ ସାମନ୍ଥା
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ଷମା କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି । ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ ଏବେ ମାତୃତ୍ୱ (ମେଟରନିଟି) ଛୁଟି ନେବାକୁ ପଡିବ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ।" ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ପାର୍ଟିର କିଛି ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋରେ ଏକ ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ବୟାନ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି ।
ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ରେ କୋଏମ୍ବାତୁରରେ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଅଭିନେତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିବାହର ଝଲକ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମେ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ୨ରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା । ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ । ସାମନ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ 2017 ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନେତା ନାଗା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୟାମାଲି ଦେଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ବୃତ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ସମ୍ପ୍ରତି ନନ୍ଦିନୀ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ପାରିବାରିକ ଆକ୍ସନ୍-କମେଡି, ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍ ରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଓହୋ ବେବି (୨୦୧୯) ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରାଜ ନିଦିମୋରୁ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମାରିଙ୍ଗନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ରେ ଗୁଲସନ ଦେବୈୟା, ଦିଗାନ୍ତ ମଞ୍ଚଲେ, ଗୌତମୀ ତାଡିମଲ୍ଲା, ଶ୍ରୀମୁଖୀ, ମଞ୍ଜୁଷା ଏବଂ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗାଭିରେଡ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ