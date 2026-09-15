ETV Bharat / entertainment

ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାପା ହେବେ ରାଜ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ବୋବି ସାୱାର ଫଟୋ

ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ 'ବେବି ସାୱାର୍' ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତି ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଟୋ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି ।

samantha ruth prabhu baby shower
samantha ruth prabhu baby shower (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 10:35 AM IST

|

Updated : September 15, 2026 at 10:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ରାଜ ଓ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହିତ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ଫ୍ୟାନା୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ସାମନ୍ଥା ନିଜର 'ବେବି ସାୱାର୍' ଉତ୍ସବର ଝଲକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଟୋ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି ।

୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସାମନ୍ଥା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଉତ୍ସବର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ, ସମାନ୍ଥା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ ନିଡିମୋରୁ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ବେବି ସାୱାର୍‌ର ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ, ସାମନ୍ଥା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ନିଜର ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ । ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୀତିନୀତିର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ । ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆମ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ରଖିଆସିଛି । ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସିଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ କିଛି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ରହିଛି—ଯେପରିକି ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି, ଏହାର ଜପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯତ୍ନର ସହ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଆସୁଥିବା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ।"

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମନ୍ଥା କରିଥିବା ରୀତିନୀତିକୁ 'କଳା ଆବରଣମ୍' (ଶ୍ରୀ କଳ୍ପମ୍) ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ । ସେ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ପରମ୍ପରାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଏହି ରୀତିନୀତି ଦେବୀଙ୍କ ୯୪ଟି 'କଳା' (ଗୁଣ/ବିଶେଷତା) କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ମା’ଙ୍କ ଶରୀରର ସାତୋଟି 'ଚକ୍ର' ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ରାଜ୍ ନିଡିମୋରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃତ୍ୱକାଳୀନ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ମାଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । 'ମା ଇଣ୍ଟି ବଙ୍ଗାରମ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତା ପାର୍ଟି ସମୟରେ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ (ବେବି ବମ୍ପ୍) ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସାମନ୍ଥା ନିଜେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତା ଉତ୍ସବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ କରିବା ପରେ ମାତୃତ୍ୱକାଳୀନ ବିରତି ନେବେ । ସାମନ୍ଥା ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ କୋଏମ୍ବାଟୁରଠାରେ ରାଜ୍ ନିଡିମୋରୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୧ରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗର୍ଭବତୀ ଗୁଜବରୁ ହଟାଇଲେ ପରଦା: ମାଆ ହେବେ ସାମନ୍ଥା, ଫିଲ୍ମରୁ ନେବେ ବ୍ରେକ୍ !

ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ ଜୀବନ ସାଥୀ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ

'ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ' କ'ଣ ? ସାମନ୍ଥା ନୁହଁ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : September 15, 2026 at 10:44 AM IST

TAGGED:

SAMANTHA RUTH PRABHU
SAMANTHA GODH BHARAI
ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ
ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଦ ଭରାଇ
SAMANTHA RUTH PRABHU BABY SHOWER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.