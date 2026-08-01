"ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ବାବା...", ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟସ୍ପଶୀ ନୋଟ୍ ଲେଖିଲେ ସଲମାନ
ସଲମାନ ଖାନ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାଇଚାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ପ୍ରଶଂସା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 8:11 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । 'ଭାଇଜାନ'ଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ସଲମାନ ଖାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି ।
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ସଲମାନ ଖାନ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ, ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଏକ ଲିଫ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ, ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟ ସହ ସଲମାନ ଖାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାପସନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବାବା, 'ବାବା' ସବୁଦିନ ପାଇଁ - ଏବଂ 'ବାବା' ହେଉଛନ୍ତି 'ବାବା' । ସଞ୍ଜୁ ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 'ବାବା', ଏବଂ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 'ବାବା' । ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ - ଆଲ୍ଲା, ଭଗବାନ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ । ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ବାବା ।" ତେବେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।
ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ
ବଲିଉଡରେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବହୁତ ପୁରୁଣା । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନିଆଯାଏ । ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ବହୁତ ନିକଟତର । ଉଭୟ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି । 'ସାଜନ', 'ଚଲ୍ ମେରେ ଭାଇ', ଏବଂ 'ୟେ ହୈ ଜଲୱା' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପରେ, ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ ପିସ୍' ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କୁର ଭାଟିଆ ଏବଂ ଜେନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ସିନେମାଟି ଅଗଷ୍ଟ ୧୪କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯଦିଓ ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାମଶୀ ପୈଦିପାଲିଙ୍କ ସହ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'SV63' ରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ନୟନତାରା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଲମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସୁଟିଂ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଲମାନ କେବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, 'Kala Hiran' ଟିଜର ହଟାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
'ଯିଏ ଡରିଗଲା ସିଏ ମରିଗଲା...' ସଲମାନଙ୍କ କ୍ରିପ୍ଚିକ ପୋଷ୍ଟ, କାହା ପାଇଁ ?
CJP Protest:'ଏହା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା...' ସମର୍ଥନରେ ସଲମାନ ଖାନ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 'ସାହସୀ'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ