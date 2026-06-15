ETV Bharat / entertainment

ଲଗନ@25; ନୂଆ ଲୁକରେ ସଲମାନ-ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟ କରୀନା, ବଲିଉଡ ରିୟୁନିଅନ ଦେଖି ପିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ

'ଲଗନ' 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ ସଲମାନ, ଆମୀର ଖାନ ଓ କରୀନା କପୁର । ଭାଇଜାନଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।

KAREENA SALMAN AAMIR REUNION
KAREENA SALMAN AAMIR REUNION (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଗନ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି । କରୀନା କପୁର ଖାନ, ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ । କରୀନା ଦେଶୀ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସଲମାନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୂତନ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ।

ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଶୁତୋଷ ଗୋୱାରିକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ, ଲଗନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପର ଅନେକ ତାରକାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କରୀନା, ସଲମାନ ଏବଂ ଆମୀରଙ୍କ ଏକାଠି ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ । କରୀନା ଏକ ଗୋଲାପୀ ସିଲ୍କ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 41,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଲଗଜରୀ ଲେବଲ୍ ଏକୟା ବନାରସରୁ ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୋଷାକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ଅମ୍ରିତା ଶେର-ଗିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଜଟିଳ ହାତବୁଣା ବନାରସୀ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ପ୍ରାୟ 92,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଆକ୍ୱାଜୁରା ସାଟିନ୍ ହିଲ୍ସ ସହ ଏହି ଲୁକକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପୋଷାକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 1.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କରିଥିଲା ।

ଯେତେବେଳେ କରିନାଙ୍କ ଫ୍ୟାଶନ୍ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା, ସଲମାନଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା । ଯାହା ତାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଲୁକ୍ ଠାରୁ ଏକ ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କରିନା ଏବଂ ଆମୀର ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । କ୍ୟାମେରା ଫ୍ଲାସ ହେବା ମାତ୍ରେ, କରୀନା ତାଙ୍କ ଏବଂ ଆମୀରଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଏହି ପୁନର୍ମିଳନ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ସେହି ଯୁଗକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖାନ ଏବଂ କରୀନା ଭଳି ତାରକାମାନେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ସହ ବଡ଼ ପରଦାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ।

ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବଲିଉଡ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଗକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଖାନ ଏବଂ କରୀନା ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ମରଣୀୟ ସିନେମା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଉ କେବେ ଏପରି ତାରକା ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ।" ଅନେକେ ଉଭୟ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହିତ କରିନାଙ୍କ ସଫଳ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ 3 ଇଡିଅଟ୍ସ, ତଲାଶ ଏବଂ ଲାଲ ସିଂହ ଚଡ୍ଡା ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ ସ୍ପେସ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ, ସେ ବଡିଗାର୍ଡ, ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ, ମୈଁ ଔର ମିସେସ୍ ଖନ୍ନା ଏବଂ କ୍ୟୋଁ କିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ 3 ଇଡିଅଟ୍ସ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସିନେମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "କିଏ ସଂଯୋଗ ଯେ ଆମୀର ଏବଂ ସଲମାନଙ୍କ ମୋର ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ, 3 ଇଡିଅଟ୍ସ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନରେ କରୀନା ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭାବନାକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ସିନେମାରେ ଏକାଠି ଦେଖିପାରିବା ।"

କହିରଖୁଚୁ କି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗାନର ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଜୁନ୍ 15 ରେ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି । ଆଶୁତୋଷ ଗୋୱାରିକରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ, 2001 କ୍ଲାସିକ୍ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଏହା ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ନାମାଙ୍କନ ହାସଲ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବହୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା, ଏହାକୁ ବଲିଉଡ ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରିଛି।

ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କରୀନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତା ମେଘନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲର ଦୈରାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ସଲମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକ "ମାତୃଭୂମି" ଏବଂ ଭାମଶୀ ପୈଦିପାଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆମୀୀର ଖାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର ତଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଲମାନ, 'କାଲା ହିରନ୍' ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିନେମାରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଜଲୱା; ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଭାରତରେ କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?

'ଭୁଲ୍ ହୋଇଗଲା...' ଭାଇଜାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପାପାରାଜି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SALMAN KHAN NEW LOOK
KAREENA SALMAN AAMIR REUNION
ସଲମାନ ଖାନ
BOLLYWOOD
LAGAAN 25 YEARS CELEBRATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.