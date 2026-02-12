ରଣଭୀରଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସଲମାନଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଆୟୁଷ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଧମକ
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶାଳକ ଆୟୁଷ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ମିଳିଛି । ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ନାଁରେ ଆସିଛି ଇମେଲ୍ । ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ ।
Published : February 12, 2026 at 12:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଆୟୁଷ ଶର୍ମା । ଅଭିନେତା ରଣଭୀରଙ୍କୁ ଏକ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୁଷଙ୍କୁ ଏହି ଧମକ ମିଳିଛି । ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ନାଁରେ ଆସିଛି ଇମେଲ୍ ।
ଆୟୁଷ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଧମକ
ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା ଆୟୁଷ ଶର୍ମା, ପ୍ରୋଟନ୍ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ସେବା । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପ୍ରେରକ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରେସିଂ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଇମେଲ୍ ରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ରଣଭୀରଙ୍କୁ ଧମକ
ଜାନୁଆରୀ 31, 2024 ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଦାଦାବଟି ଧମକ ପାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ପ୍ରେରକ ସେମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ (VPN) ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧମକଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଭୟଭୀତ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ । ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ ଏହି ନୂତନ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିଥିଲା । ସେହି ମାମଲା ସହ, ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏକ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରି ଏକାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ (MCOCA) ର ଧାରା ଲାଗୁ କରିଛି ।
ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଜଦନ୍ତ ଜାରି
ବୁଧବାର, ଫେବୃଆରୀ 11ରେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର MCOCA କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି ପରେ, କୋର୍ଟ ଅପରାଧର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ମିଳିତ ପଚରାଉଚରା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗୁପ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଗନାଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଲିଟ ହୋଇଥିବା ଚାଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶାରାମ ଫାସଲେ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ଶୁଭମ ଲୋଙ୍କାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଥିଲେ, ଯିଏ ବାବା ସିଦ୍ଦିକ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଶେଟ୍ଟି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
