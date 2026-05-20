'ଜେଲ ପଠାଇବ, 60 ବର୍ଷରେ ବି ଲଢିବା ଜାଣିଛି..' କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ସଲମାନ ଖାନ ?
ସଲମାନ ଖାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ସେ କାହା ଉପରେ ତାତିଛନ୍ତି ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 7:26 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଶିରୋନାମାରେ ଥିଲେ । ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଏକାକୀ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଏତେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ତାତିଛନ୍ତି । 'ଜେଲ ପଠାଇବ, 60 ବର୍ଷରେ ବି ଲଢିବା ଜାଣିଛି..' ଏପରି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
Salman Khan got angry with the media— Devil V!SHAL (@VishalRC007) May 19, 2026
Are you crazy? Have you no shame at all?
They apologized and stopped filming the video
The media deserves this kind of treatment. #SalmanKhan did the right thing pic.twitter.com/Cjg9U9pWx6
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁଜା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଭାଇଜାନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ପାପାରାଜିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କ୍ୟାମେରା ଫ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପରି ସ୍ଥାନ ବାହାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି, ସଲମାନ ଖାନ ଅସହଜ ମନେ କରିଥିଲେ । ହଠାତ୍ ସଲମାନ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଗଲେ, ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ତାତିଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ, "ତୁମେ ପାଗଳ କି ?" ଭାଇଜାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପାପାରାଜି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ।
ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ତାତିଲେ ସଲମାନ
ସଲମାନ ଖାନ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁଜା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ କେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ । ତଥାପି, ହସ୍ପିଟାଲ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ; ଏହି କାରଣରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହିନ୍ଦୁଜା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାପାରାଜିଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବିଳମ୍ୱିତ ରାତିରେ ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।
'ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ'
ସଲମାନ ଖାନ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ପାପାରାଜିଙ୍କୁ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖେ । ମୋତେ ତାହା ବିରକ୍ତ କରେ । ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପାରାଜିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋର କ୍ଷତିରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ । ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମାତୃଭୂମି ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତୁ । ଫଟୋ ମୁଖ୍ୟ ନା ଜୀବନ ।''
'ସତୁରି ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଲଢ଼ିବି ତାହା ଭୁଲିନାହିଁ'
ସେ ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଏହିପରି ଆହୁରି ଶହେଟି ଜଳିଯିବି । ଆଗକୁ ବଢ଼ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାଇ ନିଜ ଭାଇର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିବ । ଯେତେବେଳେ ତୁମର କେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଏହିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବି ? ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ?'' ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ହୁଏତ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୁଲିଯାଉଛ କି - ମୁଁ କିପରି ଲଢ଼ିବି ତାହା ଭୁଲିନାହିଁ । ତୁମେ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ଜେଲରେ ପକାଇବ? ହା ହା!''
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ସଲମାନ ଖାନ 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ ପିସ୍' ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କୁର ଭାଟିଆ ଏବଂ ଜେନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ସିନେମାଟି ଅଗଷ୍ଟ ୧୪କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯଦିଓ ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାମଶୀ ପୈଦିପାଲିଙ୍କ ସହ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'SV63' ରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ନୟନତାରା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଲମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସୁଟିଂ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଲମାନ କେବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ