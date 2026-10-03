'ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍'...ସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମନ୍ନା, ସାହାସୀ ପାଇଲଟ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା
ସାହସୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛର! 'ଫ୍ଲାଏ-ଦୁବାଇ' ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତଙ୍କ ସାହସିକତା ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 4:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନର ପାଇଲଟ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସିକତା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲମାନ ଖାନ୍, ରଣବୀର ସିଂ ଓ ବିକି କୌଶଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଓ ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ତାରକା କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Kamaal kar diya pilot ji, hum sab aap ko salute karte hain will be a pleasure to fly with u.. Well done bro.. Capt #SmitMachchhar— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 2, 2026
ସ୍ମିତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ବଲିଉଡ ତାରକା
ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନରେ ସହ-ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶର ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭଲପାଇବା ଓ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି । ଗତ ରାତିରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ 'ଏକ୍ସ' ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ବିକି କୌଶଲ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆଙ୍କ ସମେତ ବଲିଉଡର ଅନେକ ତାରକା ନିଜ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ସଲାମ ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଶନିବାର ଦିନ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ୍ ସ୍ମିତ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଲେ, "ଚମତ୍କାର କାମ, ପାଇଲଟ୍-ଜୀ; ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଉଛୁ । ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେବ... ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲେ ଭାଇ... କ୍ୟାପଟେନ୍ #SmitMacchar ।"
ବିକି କୌଶଲ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଜଣେ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି! କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛର ।" ସନ୍ନି ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଆହତ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ସାହସ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛର—ଆପଣ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସହ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଏକ ପୋଷ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସେହି ଅସାଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆହତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ସେହି ୧୭୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ । କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ।"
ସାହାସୀ ସ୍ମିତ୍
ଫ୍ଲାଏ-ଦୁବାଇ ବିମାନ FZ1073 ରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ପରେ ସ୍ମିତ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ୧୭୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବିମାନଟି ଦୁବାଇରୁ ତେଲ୍ ଆଭିଭ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, କକପିଟ୍ ଭିତରେ ସ୍ମିତ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଆହତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କକପିଟ୍ର କବାଟ ଖୋଲିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିପାରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବିମାନଟିକୁ ସାଉଦି ଆରବର ତାବୁକ୍ ସହରକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ।
An unforgettable conversation with Captain Smit, filled with pride and emotions. pic.twitter.com/CCf46PKOWR— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026
ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଶଯ୍ୟାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ କିପରି ସେ ବିମାନଟି ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ୁଥିବା କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ କକ୍ପିଟ୍ର କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତଥା ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିର ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ; ତାଙ୍କୁ ଜଣେ 'ହିରୋ' ବା ନାୟକ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିଥିଲା ।