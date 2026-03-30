ଏହି ସାଉଥ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ ସଲମାନ ଖାନ; ଆକ୍ସନ-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମରେ କରିବା ଧମାକା, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ
ସଲମାନ ଖାନ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ସେ ଟିମ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 4:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ଆଜି, ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ସଲମାନ ପ୍ରଯୋଜକ ଦିଲ ରାଜୁଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଡ଼ି ଏକ ବିଶାଳ ଜନ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକାଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାମଶୀ ପୈଦିପଲ୍ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ।
ସୋମବାର, ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାମଶୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ । ଭାଇଜାନ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସହଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା: "ମୋର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସହ- ଏହି ଏପ୍ରିଲରୁ - ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାମଶୀ ପୈଦିପଲ୍ଲି ଏବଂ ଦିଲ ରାଜୁଙ୍କ ସହ ।"
ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କ୍ରିଏସନ୍ସ ଭାମଶୀ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ସଲମାନ ଖାନ- ଏକ ନାମ ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉତ୍ସବର ଅଗଣିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ, SVC63 ପାଇଁ, ସେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଭାମଶୀ ପୈଦିପାଲିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନ-ଭାମଶୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏହି ଏପ୍ରିଲରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଚମତ୍କାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।"
ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ୍ ତରଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସଲମାନ ଖାନ, ଭାମଶୀ ପୈଦିପଲ୍ଲି ଏବଂ ଦିଲ ରାଜୁ ଏକ ଆକ୍ସନ-ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ଏକାଠି ଆସୁଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାମସୀ ପୈଦିପଲ୍ଲି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୋଜକ ଦିଲ ରାଜୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏକ ତୀବ୍ର ଆକ୍ସନ-ଡ୍ରାମା, ଏହି ନାମକହୀନ ଫିଲ୍ମଟି ଏପ୍ରିଲ 2026 ରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଭାମଶୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର, ନାଗାର୍ଜୁନ ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଲିକାରେ 'ମୁନ୍ନା' (ପ୍ରଭାସ), 'ବୃନ୍ଦାବନମ' (ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର), 'ୟେଭଡୁ' (ରାମ ଚରଣ ଏବଂ ଆଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ), 'ଓପିରି' (ନାଗାର୍ଜୁନ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତି), 'ମହର୍ଷି' (ମହେଶ ବାବୁ), ଏବଂ 'ବାରିସୁ' (ଥାଲାପତି ବିଜୟ) ଭଳି ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକ, 'ମାତୃଭୂମି' ସହ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପୂର୍ବରୁ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍' ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା । ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଡା ସିଂ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମେ ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ସେହି ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ମାତୃଭୂମି' ର ନୂତନ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
