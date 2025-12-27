60 ବର୍ଷରେ ସଲମାନ; ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପାଳିଲେ ଜନ୍ମଦିନ, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଭେଟି
60 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ସଲମାନ ଖାନ । ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍" ସହ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଭେଟି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ୨୭ରେ ୬୦ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ୬୦ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାଇଜାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ସଲମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିର ଭିତର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ସଲମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ସମଗ୍ର ଖାନ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସଲମାନ ପାପାରାଜିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେକ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିଥିଲେ ।
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିର ଅନେକ ଭିତର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ସଲମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାପା ସଲିମ ଖାନ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୋହିୀଲ ଖାନ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ସଲମାନ ନୀଳ ଡେନିମ ଉପରେ କଳା ଟି-ସାର୍ଟ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ତାଙ୍କ 60ତମ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ କାଟିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି । ଆଜି ସଲମାନ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍" ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି।
୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୫ରେ ଜନ୍ମିତ ସଲମାନ ଖାନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍" ଫିଲ୍ମ ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ସିକନ୍ଦର" ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏବେ, ସଲମାନ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍" ସହ ପୁଣି କମବ୍ୟାକ କରିବେ । "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍" ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ୪୯ ବର୍ଷୀୟା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଡା ସିଂହ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ, ସଲମାନ ଖାନ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିବେ ।
