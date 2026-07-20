ETV Bharat / entertainment

ସଲମାନ ଖାନ ଅସୁସ୍ଥ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଖବର କେତେ ସତ

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପତଳା, କ୍ଳାନ୍ତ ଲୁକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ତା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।

SALMAN KHAN
SALMAN KHAN (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ କି । ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟ

ରବିବାର ଦିନ, ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବ୍ଲାକ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଟ୍ ଫଟୋର ଏକ ସିରିଜ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ଏକ କ୍ୟାପସନ ଲେକିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଠାଯାଉଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଅଛି ?"

ବାସ୍ତବରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସଲମାନ ଖାନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଲୁକକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଇଭେଣ୍ଟର ଭିଡିଓ ଅନଲାଇନରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସଲମାନଙ୍କ ଲୁକ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତା କ୍ଳାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଭଲରେ ନାହାଁନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି । ଜଣେ ୟୁଜର୍ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ସେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ”, ଆଉ ଜଣେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁଏତ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଏବେ ସଲମାନ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ ପିସ୍' ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କୁର ଭାଟିଆ ଏବଂ ଜେନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ସିନେମାଟି ଅଗଷ୍ଟ ୧୪କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯଦିଓ ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାମଶୀ ପୈଦିପାଲିଙ୍କ ସହ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'SV63' ରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ନୟନତାରା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଲମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସୁଟିଂ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଲମାନ କେବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଗନ@25; ନୂଆ ଲୁକରେ ସଲମାନ-ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟ କରୀନା, ବଲିଉଡ ରିୟୁନିଅନ ଦେଖି ପିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିନେମାରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଜଲୱା; ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଭାରତରେ କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?

'ଭୁଲ୍ ହୋଇଗଲା...' ଭାଇଜାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପାପାରାଜି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SALMAN KHAN HEALTH
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସଲମାନ ଖାନ
SALMAN KHAN POST
SALMAN KHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.