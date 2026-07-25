'ଯିଏ ଡରିଗଲା ସିଏ ମରିଗଲା...' ସଲମାନଙ୍କ କ୍ରିପ୍ଚିକ ପୋଷ୍ଟ, କାହା ପାଇଁ ?
ଛାତ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ, ସଲମାନ ଖାନ କ୍ରିପ୍ଚିକ ପୋଷ୍ଟ ସହ ତାଙ୍କ ଫିଟ୍ ଶରୀରର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା କ’ଣ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 11:28 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ 'ଭାଇଜାନ' ସଲମାନ ଖାନ ଜିମ୍ରୁ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାଇସେପ୍ସ ଏବଂ ଆବ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା; ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ, ଏହି ଜିମ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ । ଫଟୋରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, କ୍ୟାପସନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ଅଭିନେତା ଫଟୋ ସହିତ ଏକ କ୍ରିପ୍ଚିକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ସଲମାନ ଖାନ ଡରିଗଲେ... ହୁମ୍, ଯିଏ ଭୟ କରେ, ସେ ମରିଯାଏ ।" କିଛି ଲୋକ ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?
ଛାତ୍ରମାନେ ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଗ୍ରହଣ ନକରନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଫଲୋଅପ୍ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
The students are at top priority, educationally n security-wise, so they need not worry and have their parents worried for them. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So… pic.twitter.com/89Ykfs5r4k— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 23, 2026
କାହା ପାଇଁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ସଲମାନ ଖାନ ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ମୁଁ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବି ।" ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ କିଛି ଲୋକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସଲମାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏବେ, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ପୋଷ୍ଟ ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟର ଉତ୍ତର । ତଥାପି, କାହାର ନାମ ନ ନେଇ ସେ କ୍ୟାପସନ ଲେଖିଥିଲେ: "ସଲମାନ ଖାନ ଡରିଗଲେ; ଯିଏ ଭୟ କରେ, ସେ ମରେ ।" ହେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ ।
It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better…— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026
ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ
ସଲମାନ ଖାନ ସମ୍ପ୍ରତି ସେୟାର କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା, ତେଣୁ ସେମାନେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଏହି ପେପର ଲିକ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତେଣୁ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ । ସୋନମ୍, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ । ଏହାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇପାରିବି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
CJP Protest:'ଏହା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା...' ସମର୍ଥନରେ ସଲମାନ ଖାନ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 'ସାହସୀ'
ସଲମାନ ଖାନ ଅସୁସ୍ଥ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଖବର କେତେ ସତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ