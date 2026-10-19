"କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଶେଷ..." ଟାଇଗରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସଲମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଧମକ
ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଧମକ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 3:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣର ଖବର ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଦାୟୀ ଥିବା ଦାବି କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି—ଯାହା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ଅଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଲରେ ଥିବା ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଉକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତ ଫେସବୁକରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ଟାଇଗରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ।
ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଡିଓରେ, ଅନିଲ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହୁଛି ଯେ ସେ ଯେପରି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ନ କରନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇ କହୁଛି ଯେ, ଯଦି ସଲମାନ ଖାନ କ୍ଷମା ନ ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଶେଷ କରିଦେବ ।
ଏହି ଅଡିଓରେ ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛି, "ସଲମାନ ଖାନ, ମୋ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ । ଯଦି ତୁମେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ନ ମାଗ, ତେବେ ଆମେ ତୁମ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ । ଆମେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବୁ—ଏକଥା ମନେ ରଖ । ଏମିତି ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ତୁମର କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।"
ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତ ଫେସବୁକରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଅଛି: "ଜୟ ମହାକାଲ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ, ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର । ଆଜି ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ, ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ହରମାନ ସାନ୍ଧୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଠୋର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛୁ। ମୁମ୍ବାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଯେଉଁମାନେ ଆମ କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ବାଛିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ।" ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି: "ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ—ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାରି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଉପାୟରେ ହିଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଦେବୁ ।"
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମଟରସାଇକେଲରେ ଆସିଥିବା ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ କାର ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ।