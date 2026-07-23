CJP Protest: ସମର୍ଥନରେ ସଲମାନ ଖାନ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 'ସାହସୀ'
NEET ପେପର ଲିକକୁ 'ଅତି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା' ବୋଲି କହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 11:16 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ସେ ଘଟଣା ନେଇ ସେ ଦୁଃଖିତ । ସଲମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି କାରଣ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better…— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହି ସଲମାନ NEET ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପେପର ଲିକ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ଯେ ଆମ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।''
Protesters and Delhi Police clash, throw stones on each other during CJP Parliament march. #DelhiPolice #CJPProtest #JantarMantar #Parliament #SansadChalo pic.twitter.com/85YX22NwAX— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 20, 2026
ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ଯେଉଁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, କଠିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଏକ ମହାନ, ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦ, ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି । ଏତେ ସାହସୀ ଏବଂ ସାହସୀ । ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ, ଏହି ପିଢ଼ି ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରିବ ।"
ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଖାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଅପହରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ, ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଅପହରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏହାର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ଆମ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ଏହା ଏକ ବିଜୟ-ଜୟ ପରିସ୍ଥିତି । ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶା କରୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାରା ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଇତନା କେ ବାହାର ସେ ଲଗ୍ ପଢିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ ହବ୍ ହୋଇଯିବ ।"
ସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ପରେ, ସଲମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର, ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ଶବାନା ଆଜମି, ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ, ଅରିଜିତ ସିଂ, ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା, ଅଦିତି ରାଓ ହାଇଦରୀ, ବୀର ଦାସଙ୍କ ପରି ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆଲାୟା ଏଫ୍, ଅମୋଲ ପରାଶର, ଗୁରଫତେହ ପିରଜାଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଯୁବ ପିଢ଼ିର ଅଭିନେତାମାନେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଧୁରନ୍ଧର ଗାୟକ ଏବଂ ରାପର୍ ହନୁମାନକାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ । ମାଲାୟଲମ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଡାକରାଯାଇଥିବା ଚଲୋ ସଂସଦ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପର ଅଧିକ ସେଲିବ୍ରିଟି ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଛାତ୍ରମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ।