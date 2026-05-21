'ଭୁଲ୍ ହୋଇଗଲା...' ଭାଇଜାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପାପାରାଜି
'ରାଜା ଶିବାଜୀ'ର ସଫଳତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଲମାନ ଖାନ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପାପାରାଜିମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ।
Published : May 21, 2026 at 12:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପାପାରାଜି । 'ରାଜା ଶିବାଜୀ'ର ସଫଳତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଲମାନ ଖାନ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପାପାରାଜିମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ପାପାରାଜିମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଛା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ଶୀର୍ଷକ ଚିତ୍କାର କରିବା ନେଇ ତାତିଥିଲେ ସଲମାନ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି କ୍ରୋଧର ବିସ୍ଫୋରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ପାପାରାଜି ।
କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପାପାରାଜି
ବୁଧବାର ଦିନ, ସଲମାନ 'ରାଜା ଶିବାଜୀ' ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସୁପରଷ୍ଟାର ଏହି ସିନେମାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅତିଥି ଭୂମିକା (କ୍ୟାମିଓ) କରିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ସଲମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସମବେତ ପାପାରାଜି ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।ସଲମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ, ପାପାରାଜିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଭାଇଜାନ
ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେବେଠାରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଇପାରେ, "ଆଜି କେହି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଭଲପାଆନ୍ତି, ଭାଇ!" ଉତ୍ତରରେ, ସଲମାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ହଁ, ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ପ୍ରକାରର ସେଟିଂ ।" ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ, ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ପୂର୍ବ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିର ଆଚରଣ ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ମଜା କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "କହନ୍ତୁ! ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ ।" ଅଭିନେତା ରିତେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ହସି ଉଠିଲେ । ମଙ୍ଗଳବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବପ୍ରବଣ ସଲମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋର ଅତି ନିକଟତର ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ..." ସେ ପାପାରାଜିମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ।
ଏହି କାରଣରୁ ପାପାରାଜିଙ୍କ ଉପରେ ତାତିଥିଲେ ସଲମାନ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଅଭିନେତା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମାତୃଭୂମି" ର ଶୀର୍ଷକ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସଲମାନ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି? ପରେ, ତାଙ୍କର ରାଗ ହରାଇବାର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ସଲମାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ ପଛରେ ଥିବା ଯଥାର୍ଥତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
'ରାଜା ଶିବାଜୀ' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସଫଳତା ବୁଧବାର ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରିତେଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ, ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଐତିହାସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 100 କୋଟି କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ 100 କୋଟି ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି । ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋଟ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 100.85 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
