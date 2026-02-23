ETV Bharat / entertainment

ସଲମାନ ଖାନ ନା ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ବଡ ସାହେବ କିଏ ? କାଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

'ଧୁରନ୍ଧର 2' କାଷ୍ଟ ନେଇ ଲେଟରବକ୍ସଡ ତାଲିକା ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ । ବଡ ସାହେବ ଭୂମିକାରେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ନଜର ଆସିବା ନେଇ ବଡିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ।

who is bade sahab in dhurandhar 2
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ବଡ ସାହେବ କିଏ ? କାଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 23, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' । ଫିଲ୍ମର କାଷ୍ଟି ନେଇ ସାମ୍ନୁ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍ । ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତୁ ସଲମାନ ଖାନ କିମ୍ୱା ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ । ଲେଟରବକ୍ସଡ୍ ରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ପରେ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ'ରେ ରହସ୍ୟମୟ ଚରିତ୍ର 'ବଡ ସାହେବ'କୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିକ୍ୱେଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଇପାରେ ।

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ କାଷ୍ଟିଂ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ, ଯାହାକୁ ଧୁରନ୍ଧର 2 ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପଚାରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ବଡ ସାହେବ କିଏ ?

ବଡ ସାହେବ କିଏ ?

ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ ବଡ଼ ସାହେବଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେବେବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ମେଜର ଇକବାଲଙ୍କ ବସ୍ । ସେବେଠାରୁ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଣିଛନ୍ତି । କେତେକ ଲୋକ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନାମଟି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିପାରେ । ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏହି ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଥିଲା ​​ଯେ ସଲମାନ ଖାନ ବଡ଼ ସାହେବ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏହା AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ନୁହେଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ଏହି ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମର ଲେଟରବକ୍ସଡ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ, ଇମ୍ରାନଙ୍କ ନାମ କଳାକାରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହା ଅନେକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଛି ଯେ ସେ ବଡ଼ ସାହେବ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ ।

ଜଣେ ୟୁଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, "ଧିକ୍, ଏହା କେବଳ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇମ୍ରାନ ଜଣେ ଭଲ କାଷ୍ଟିଂ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପାଇଲି ।" ତଥାପି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି । IMDb ପରି, Letterboxd ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପାଦନାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ କେହି ସୂଚନା ଯୋଡି କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାଷ୍ଟ ଦେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ।"

ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମଟି ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଦାନିଶ ପାଣ୍ଡୋର ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀଙ୍କ ପରି ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରାଜ ଜୁତ୍ସି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜେନେରାଲ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏବଂ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ୟାମୀ ଗୌତମ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମିଓରେ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ବିକି କୌଶଳ 'ଉରି: ଦ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍' ରୁ ମେଜର ବିହାନ ସିଂ ଶେରଗିଲ୍ ଭାବରେ ଫେରିପାରନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରଣବୀରଙ୍କୁ ଧମକ; 20କୋଟି ମାଗିଲା ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ, ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ଯଦିଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ବଡ଼ ସାହେବଙ୍କ ରହସ୍ୟ କେବଳ ଧୁରନ୍ଧର 2 ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହା ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ହେଉ, ସଲମାନ ଖାନ, କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କେହି, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

