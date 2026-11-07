'୪୦୦୦ କୋଟି ବଜେଟ୍ କିମ୍ବା VFX ଉପରେ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ...' 'ରାମାୟଣ' ନେଇ ସଲମାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ
ସଲମାନ ଖାନ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ,VFX ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 11:48 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ରଣବୀର କପୁର ଅଭିନୀତ 'ରାମାୟଣ' ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା, ଏହାର ନିର୍ମାଣ ବଜେଟ୍ କିମ୍ବା ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ (VFX) ଉପରେ ନ ହୋଇ, ବରଂ ଏହାର କାହାଣୀ ଏବଂ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର । ନିଜର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍'ର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସଲମାନ କହିଲେ ଯେ, ଏହି ମହାକାବ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା କେବଳ ରାମାୟଣର ଚରିତ୍ର ଏବଂ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
"#Ramayana movie ke baat karni hai to Ramayana par karo, na ki cost of making or VFX par. Ram ke upar baat karo, uski quality par. #Maatrubhumi me jo hero hai usme sab qualities hai Ram jaise" - #SalmanKhan https://t.co/5b8zaKeKU0— $@M (@SAMTHEBESTEST_) November 6, 2026
ସଲମାନ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ମତରେ ରାମାୟଣକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା କେବଳ ରାମାୟଣ ଉପରେ ହେବା ଉଚିତ୍, ନା କି VFX କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟୟ ଉପରେ । ବଜେଟ୍ (୪୦୦୦ କୋଟି) ଏବଂ କେବଳ VFX, VFX, VFX କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ତାହା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ । ମୋର ବିଚାରରେ ରାମାୟଣକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା କେବଳ ରାମାୟଣ ଉପରେ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ୍ – ଯେପରିକି ରାମ, ରାବଣ ଏବଂ ସୀତା ।"
Salman Khan supporting #Ramayana is lovely to see. It's time to talk more about the characters, their stories, emotions and the way this epic is being brought to the big screen. That's what makes the film exciting to watch. ❤️ https://t.co/LhVmNKf0Zx— Pulkit. (@jerseyno27) November 6, 2026
ଏଥିସହ ସଲମାନ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ମାତୃଭୂମି' (Maatrubhumi) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏହି ଚରିତ୍ରଟିରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଛି । ନିଜର ଏହି ତୁଳନାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନ ରାମ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ, ଉତ୍ତମ ପିତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ; ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ 'ମାତୃଭୂମି'ର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ରହିଛି । ମୁଁ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ରାମାୟଣ ଦେଖିଥିଲି ।"
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ,
ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି'ର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଏବଂ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ୪୫-୫୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର କାମ ଶେଷ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଏହାକୁ ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାଇବୁ ।"
#WATCH | On his upcoming movie 'Maatrubhumi: May War Rest in Peace', Actor Salman Khan says, "This whole narrative—that we are taking a stance against China, or whatever else is being said—and the claim that our government pressured us to change or rewrite the script, it’s all nonsense. It’s not true at all. We’ve made a film about soldiers—about what they and their families go through, on both sides. There are no negative forces..."— ANI (@ANI) November 6, 2026
ସଲମାନ ଖାନ ଫିଲ୍ମସ ବ୍ୟାନରରେ ସଲମା ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ଲଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍' ରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ନାମ ପୂର୍ବରୁ 'ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ' ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ବଦଳାଇ 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍' ରଖାଗଲା । ଏହା ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
'ରାମାୟଣ' ବିଷୟରେ,
ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋଟ ଆୟ ୨୨୧.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧,୩୪.୮୦ କୋଟି ଏବଂ ନେଟ୍ ୧୧୨.୯୦ କୋଟିର ମୋଟ ଆୟ କରିଛି । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏବଂ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ ୱାନ୍' (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମହାକାବ୍ୟ 'ରାମାୟଣ'ର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପାନ୍ତର । ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ଏଥିସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାର ଟିମରେ କୈକେୟୀ ଭୂମିକାରେ ଲାରା ଦତ୍ତା, ମନ୍ଥରା ଭୂମିକାରେ ଶିବା ଚଢ଼ା, ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭୂମିକାରେ କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ଶୋଭନା ଏବଂ ବିବେକ ଓବରଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଏ.ଆର୍. ରହମାନ ଏବଂ ହାନ୍ସ ଜିମର୍ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ DNEG ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ୨୦୨୭ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।