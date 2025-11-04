ସାର୍ଟଲେସ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ସଲମାନ; ସିକ୍ସ-ପ୍ୟାକ୍ ଆବସ୍ କଲେ ଫ୍ଲଣ୍ଟ୍, ସ୍ୱାଗ୍ ଦେଖି ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫଟୋ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସାର୍ଟଲେସ ଫିଗର ସହ ଆବସ ଫ୍ଲଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସଲମାନ । ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 10:50 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବୟସ 59 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ବଲିଉଡରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସଲମାନ ଏବେ ବି ଫିଟ୍ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଆବସ୍ ପାଇଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟଲେସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସଲମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍"ର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସଲମାନ ଖାନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ, ଅଭିନେତା ସୁଟିଂରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେନିଂର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ
ଫଟୋଗୁଡ଼ିକର କ୍ୟାପସନରେ ସଲମାନ ଖାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ...ଏହା ବିନା ହାର ମାନି ଚାଲିଛି ।" ଫଟୋରେ ସଲମାନଙ୍କ ସିକ୍ସ-ପ୍ୟାକ୍ ଓ ଆବସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଲମାନ ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ଟଲେସରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରିଛି । କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବଲିଉଡର ଫିଟନେସ୍ ଆଇକନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ।" ବରୁଣ ଧୱନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାଇ, ଭାଇ, ଭାଇ।"
ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 'ସିକନ୍ଦର'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମଟି ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବିଗ ବସ୍ 19 ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିଗ ବସ୍ ହୋଷ୍ଟିଂକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଭିନେତା ଶୋ' ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତି ।
କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସେ କାଜୋଲ ଏବଂ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଚାଟ୍ ଶୋ 'ଟୁ ମଚ୍ ୱିଥ୍ କାଜୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଖାନ୍ନା'ରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ କାହାଣୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସଲମାନ ଖାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍' ରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଲଦାଖରେ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ । 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍' ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ