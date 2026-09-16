ଚୀନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଛି କି ସଲମାନଙ୍କ 'ମାତୃଭୂମି' ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ? CBFCରୁ ମିଳିପାରୁନି ମଞ୍ଜୁରୀ
ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍' କୁ ସିବିଏଫସି ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନାହିଁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 1:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯୁଦ୍ଧ-ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍' ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିପାରୁନି ସିବିଏଫସି ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ; କିନ୍ତୁ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍'କୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ-ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।
ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ CBFC ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ । ସୂତ୍ର କହିଛି, "ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ, ଏହାର CBFC ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ନୂଆ ଖବର ନାହିଁ। ଚୀନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅଟକି ରହିଛି ।"
୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ମତ ଦେଇ ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, "ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପରି, ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଯେ କେବେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ଏହା ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ନିର୍ମାତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୨୦୨୬ରେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଲି ସ୍ଲଟ୍ (ମୁକ୍ତିଲାଭର ସମୟ) ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟଥା, ଏହାକୁ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ।"
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ବିଷୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଥରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ, ଫିଲ୍ମଟି CBFC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଯାହା ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଫିଲ୍ମର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ରିପୋର୍ଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମରୁ 'ଚୀନ୍' ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଲ୍ଲେଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ